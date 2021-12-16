CHP'li Taşçıer'den ameliyat ertelemeleri için Meclis araştırması talebi: Halk sağlığı için bir krize evrilmiş durumda

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, tıbbi malzeme eksikliğinden dolayı ameliyat ertelemelerinin Meclis tarafından araştırılması için verdiği önergede "Ameliyatların durma noktasına geldiğini Türkiye’nin dört bir yanından duyar hale geldik. Durum halk sağlığı için bir krize evrilmiş durumda” dedi.

Taşcıer; medikal malzeme eksikliği nedeniyle ameliyatların ertelendiği iddiasını Meclis gündemine taşıdı.

Taşcıer, hastanelerin tıbbi cihaz ve medikal ürün temininde karşılaştığı sorunların ve sonuçlarının tespit edilmesi, ülke çapında ameliyat ertelemelerinin halk sağlığı için bir krize evrilmesine karşı yapılabileceklerin tespit edilmesi, SGK’nın ödemeler için belirlediği fiyatlarla güncel kur arasındaki makasın olağanüstü derecede açılmasının yarattığı sorunların belirlenmesi ve tıbbi cihaz sektöründe yaşanabilecek bir iflas dalgasına karşı alınabilecek önlemlerin araştırılması amacıyla önerge verdi.

"Tam anlamıyla bir krize dönüştü"

Taşcıer, verdiği araştırma önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’nin içinde bulunduğu derin ekonomik kriz ve Türk lirasının tarihin en değersiz seviyelerine gelmesi, her alanda olduğu gibi sağlık alanında da büyük bir sorun yaratmaktadır. Döviz kurlarındaki aşırı oynaklık ve Türk lirasının değer kaybı nedeniyle büyük oranda ithal olan tıbbi malzemelerin tedariğinde büyük sorunlar olduğu uzmanlarca ifade edilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen fiyatların güncel kurdan olağanüstü düzeyde fark içermesi ve devlete ürün veren medikal firmalarının paralarını çok uzun süreler alamaması nedeniyle hali hazırda sektörde problemler olduğu bilinirken, son süreçte durum tam anlamıyla bir krize dönüşmüş, tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle pek çok ameliyatın ertelendiği haberleri Türkiye’nin dört bir yanından gelmeye başlamıştır.

"Firmalar yeni malzeme vermiyor"

Özellikle üniversite hastanelerinde başlayan ve son dönemde kamu hastanelerine de sirayet eden kriz nedeniyle özellikle ortopedi, beyin cerrahisi ve kardiyoloji bölümlerinde ameliyatların durma noktasına geldiği, ortopedide kullanılan protezler, beyin cerrahisinde kullanılan ürünler, kulak, burun, boğaz için cihazlar, kardiyolojideki kalp pilleri ve şok cihazları gibi medikal ürünlerin temin edilemediği ifade edilmektedir. Firmaların verdikleri ürünler karşılığında ödemelerini alamamaları nedeniyle artık yeni malzeme vermek ve ihalelere girmek konusunda istekli olmadıkları, pek çok hastanede elde kalan son ürünlerin kullanıldığı ve giderek yavaşlayan ameliyatların tam anlamıyla durma noktasına gelebileceği uzmanlarca belirtilmektedir.

"Sağlık Bakanlığı sorunu çözmek için kılını dahi kıpırdatmıyor"

Ortada insan sağlığını tehdit eden dev bir sorun var ancak Sağlık Bakanlığı sorunu çözmek için kılını dahi kıpırdatmıyor. Medikal firmalarla sorunun çözümüne dair bir görüşme yapılsa belki de bir adım atılabilir ancak Bakanlık seyrediyor. Özellikle ortopedi, beyin cerrahisi ve kardiyoloji bölümlerinde ameliyatların durma noktasına geldiğini Türkiye’nin dört bir yanından duyar hale geldik. Mesela pek çok hastanede kalp pili bulunamadığı için kalp ameliyatı yapılamıyor. Durumun vahameti bu noktada. Keza hastanelerde normalde tek kullanımlık olan tıbbi ürünlerin defalarca kez kullanılmak zorunda kalındığı ve bu sistemin kalıcılaştığı da herkes tarafından bilinen bir gerçek. Durum halk sağlığı için bir krize evrilmiş durumda.”