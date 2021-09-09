CHP'li Taşcıer 52 ilacın SGK kapsamından çıkarılmasını eleştirdi: Tasarrufu şatafatınızdan yapın

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, eklem ve kas ağrısı tedavisinde kullanılan 52 ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamından çıkarılmasına tepki göstererek, “SGK, bu derin iflasın etkilerini azaltabilmek için istikrarlı bir şekilde geri ödeme listesinden ilaç çıkartmaya ve ödemeleri düşürmeye devam etmektedir. Halk sağlığından tasarruf olmaz, tasarrufu şatafatınızdan yapın” dedi.

Dün Resmi Gazete'de yayınlandı

Resmi Gazete’nin dünkü mükerrer sayısında yayınlanan “Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile eklem ve kas ağrısı tedavisinde kullanılan jel ve merhemler, ağrı ve iltihap tedavilerinde kullanılan spreyler ve ağız spreyleri gibi 52 ilaç, SGK’nın geri ödeme kapsamından çıkarıldı. Bu ilaçlara ilişkin eşdeğer ilaç taban fiyat uygulaması da yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürüldü.

"Hastaların ilaçlara ödeyeceği fiyat farkları da ciddi şekilde artacaktır"

Gamze Taşcıer konuyla ilgili olarak, “Bu ilaçların geri ödeme listesinden çıkarılmasıyla birlikte, vatandaşlarımızın kendi ceplerinden yaptığı sağlık harcamaları da artmış olacaktır. Daha da vahimi, eşdeğer ilaç taban fiyat uygulamasının da yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürülmesiyle birlikte hastaların ilaçlara ödeyeceği fiyat farkları da ciddi şekilde artacaktır” dedi.

"Halk sağlığından tasarruf olmaz, tasarrufu şatafatınızdan yapın”

Daha önce de 134 ilacın geri ödeme listesinden çıkarıldığını hatırlatan Taşcıer, “Alım gücü günden güne eriyen halkımızın ilaca erişimine doğrudan bir engel, dolayısıyla sağlık hakkına adeta bir saldırı haline gelmiştir. Seçim dönemlerinde meydan meydan gezip, SSK’nın geçmişteki zararları üzerinde nedenine ve müsebbibine bakmadan tepinen ve buradan siyasi bir rant elde etmeye çabalayan bir partinin, alenen ve kesin olarak batırdığı, bugünkü adıyla Sosyal Güvenlik Kurumu, bu derin iflasın etkilerini azaltabilmek için istikrarlı bir şekilde geri ödeme listesinden ilaç çıkartmaya ve ödemeleri düşürmeye devam etmektedir. Halk sağlığından tasarruf olmaz, tasarrufu şatafatınızdan yapın” diye konuştu. (ANKA)