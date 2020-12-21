CHP'li Tarhan, yayıncı kuruluş ile TFF arasındaki ödeme krizine tepki gösterdi: Biri ödedik, diğeri almadık diyor

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Süper Lig'de patlak veren beIN Media Group ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasındaki ödeme krizini gündeme getirerek, TFF’yi şeffaf olmamakla suçladı. Tarhan, TFF’ye Katarlılarla yaptıkları sözleşme miktarını ve sözleşme içeriğini sordu.

Türkiye’de aylardır Katarlıların aldıklarının konuşulduğuna dikkat çeken Tahsin Tarhan, “Türkiye’de aylardır Katarlıların aldıklarını ve verdiklerini tartışıyoruz. Buna beIN Sports’a 90 milyon dolarlık yapılan indirim dahil’ dedi. Tarhan, "Kamuoyunda TFF ile Katarlı beIN Media Group arasındaki ödeme krizi sürerken, Kulüpler Birliği ödeme krizini sahalara 60 saniyelik protestoyla yansıtma kararı aldı” dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle maçların dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’ye de seyircisiz oynandığına işaret eden CHP’li Tahsin Tarhan, konuşmasına şöyle devam etti: “Taraftar geliri aza inen, sadece yayıncı kuruluş geliri olan spor kulüplerinin parasının ödenmediği aylardır konuşuluyor. Halbuki 17 Kasım 2020 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ‘TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığı bilgisini paylaşmak isterim’ demişti. Bu açıklamayı neden bağımsız olması gereken TFF değil de bakan yapıyor. Bu ayrıca bir sorundur. TFF Başkanı resmi açıklama yapacağını söyledi. O açıklama neden yapılmadı? Yoksa TFF üzerinde siyasi bir baskı mı var?”

“TFF ile Katarlı beIN Media Group, kamuoyu üzerinden sözlü atışmanın ötesine geçemediler” diyen Tarhan, “Biri ödedik, diğeri almadık diyor. Yasal süreç neden işlemiyor. Karşılıklı fesih yapılmıyor. AKP iktidarı kurumlar arasındaki bu rezilliğe neden sessiz kalarak spor kulüplerinin zora girmesine ortak oluyor, sözleşmedeki ihale şartları neden gizli tutuluyor, bunun açıklamasını yapmalıdır” dedi.