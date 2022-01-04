CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, bu yıl 120 milyon liralık büyük ikramiyenin çeyrek bilete çıktığını fakat biletlerin sadece birinin satıldığını belirterek, 90 milyon TL'nin kasaya kaldığını söyledi. Tarhan, "Bu yıl 2 milyar liralık bilet sattığı açıklanan şirket, sadece 500 milyon TL'lik ikramiye dağıttı ve büyük ikramiye aslında şirkete çıktı" dedi.

Milli Piyango'nun bu yılki yılbaşı özel çekilişinde 120 milyon liralık büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Ancak dört adet biletten sadece biri satılmıştı. Satılmayan biletlerin toplam ikramiyesi olan 90 milyon lira kasaya devretti. Aynı durumun 2019 yılbaşı çekilişinde de yaşandığına dikkat çeken CHP'li Tarhan, “Milli Piyango özelleştikten sonra hep kasa kazanıyor” dedi. Tarhan TBMM'de yaptığı açıklamada, “Şaibeler bitmiyor” diye konuştu ve şunları söyledi:

"Gelir azaldı ama hep şirket kazanıyor"

"Devlete gelir sağlayan şans oyunları önce Varlık Fonu'na sonra da iktidara yakın bir şirket ve ortağına devredildi. Devlette şeffaflık kalmadı. Çekilişleri Sisal-Şans yapmaya başladıktan sonra hem satışlar, hem de gelir düştü. Milli Piyango'yu zarar ediyor diyerek özelleştirdiler. Gelinen noktada ise gelir azaldı ama hep şirket kazanıyor.

"Satışlar yüzde 74 azaldı"

2019'da 54 milyon piyango bileti satıldı. Özelleştirmenin ardından 2020'deki satış 14 milyonda kaldı. Satışlar yüzde 74 azaldı. 2017'deki 683 milyon 426 bin TL'lik devletin kasasına giren gelir, 2020'de şirket için 111 milyon 357 bin TL'ye indi. Özelleştirme yapılırken gelir ortaklığı öngörülmüş olsa da devletin kasasına gelen bir gelir var mı bu da bilinmiyor. Bu yıl 2 milyar liralık bilet sattığı açıklanan şirket, sadece 500 milyon TL'lik ikramiye dağıttı ve büyük ikramiye aslında şirkete çıktı."