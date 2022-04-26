CHP’li Tarhan: Etibank, TEAŞ ve TEK’e ait taşınmazlar adeta buharlaştı

Kapatılan Etibank, TEAŞ ve TEK’e ait mülkler, özelleştirme kapsamında olan Türkiye Elektrik İletim AŞ’ye devrediliyor. Konu hakkında CHP’li Tahsin Tarhan, “Açıklanan listeler yok oldu. Söz konusu taşınmazlar adeta buharlaştı” dedi.

İktidar, binlerce taşınmazı, özelleştirilme kapsamında olan Türkiye Elektrik İletim AŞ’ye (TEİAŞ) devrediyor. Bu kararla Türkiye Elektrik Kurumu’na (TEK) ait 110 bin, Etibank’a ait de 2 bin 500’e yakın mülk ve irtifak hakkı TEİAŞ’ın olacak.

Aralık ayında Meclis’e sunulan “torba teklif” tapuda Etibank, TEK, Türkiye Elektrik Üretim İletim AŞ ve elektrik dağıtım şirketleri adına tescil edilmiş mülklerden elektrik dağıtım faaliyetlerine ilişkin olanların TEDAŞ’a, elektrik iletim faaliyetlerine ilişkin olanların da TEİAŞ’a devredileceği öngörülmüştü.

"Açıklanan listeler yok oldu"

Cumhuriyet'in haberine göre, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, teklifin Meclis’teki görüşmeleri sırasında devre konu kaç tane mülk olduğu hakkında bilgi istedi. Bu liste 5 Ocak 2022 tarihinde, komisyon başkanlığı aracılığıyla milletvekillerine iletildi.

Bu listelerde aralarında Bodrum, Milas, Köyceğiz, Güllük, Antalya’nın da bulunduğu Türkiye’nin dört bir yanındaki taşınmazlar var. Listelere göre devredilecek TEDAŞ uhdesinde TEK adına kayıtlı 57 bin 25, elektrik dağıtım şirketleri adına kayıtlı 6 bin 745, Etibank adına kayıtlı da 116 taşınmaz bulunuyor. Yine devre konu TEİAŞ uhdesinde Etibank adına kayıtlı 2 bin 365, TEK adına kayıtlı 52 bin 917, TEAŞ adına kayıtlı ise 6 bin 606 taşınmaz var.

CHP’li Tarhan, konuyu bir de soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, devredilecek yerler kapsamında iller bazında dağılım hakkında bilgi istedi. Yanıt beklenirken devir yasası 6 Ocak’ta Meclis’te kabul edildi. Tarhan’a yanıt ise ancak 19 Nisan’da geldi. Yanıtta Etibank, TEK ve TEAŞ adına kayıtlı tesis olmadığı belirtilirken, ocak ayında bakanlık tarafından Meclis’e gönderilen listede ayrıntılı olarak sıralanan mülk ve irtifak haklarının akibeti ise detay vererek açıklanmadı. CHP’li Tarhan, “Önce açıklanan listeler yok oldu ve söz konusu tesisler adeta buharlaştı” dedi.