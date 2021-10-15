CHP’li Tanrıkulu sordu, Soylu cevapladı: Son 5 yılda İçişleri Bakanlığı’na açılan 106 bin davanın 20 bininde Bakanlık mahkûm oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun bakanlığı bağlı kurum ve kuruluşlara açılan adli ve idari davalarla ilgili verdiği yazılı soru önergesine cevap verdi. Soylu, İçişleri Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlara 2016-2021 yılları arasında 106 bin 468 adli ve iradi dava açıldığını açıkladı. Soylu, bu davalardan 47 bin 564’ünün bakanlık lehine, 19 bin 606’sının ise aleyhine sonuçlandığını kaydetti.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İçişleri Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlara açılan adli ve idari davaları, Meclis gündemine taşıdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması talebiyle Meclis Başkanlığı’na yazılı soru önergesi veren Tanrıkulu, 2016- 2021 yılları arasındaki 5 yıllık süreçte sonuçlanan adli ve idari davaların konularını, bu davalardan kaçında bakanlığın mahkûm edildiğini ya da kazandığını sordu. Yine aynı tarihler arasında bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu icra davalarının sayısını soran Tanrıkulu, bakanlık tarafından dışarıdan satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetleri ile bu hizmetlere ödenen tutarın açıklanmasını talep etti.

5 yılda 106 bin dava

GazeteduvaR’dan Müzeyyen Yüce’nin haberine göre, CHP’li Tanrıkulu’nun soru önergesini, Bakan Süleyman Soylu cevapladı. İçişleri Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlara 2016-2021 yılları arasında 106 bin 468 adli ve iradi dava açıldığını söyleyen Soylu, bu davalardan 47 bin 564’ünün bakanlık lehine, 19 bin 606’sının ise aleyhine sonuçlandığını kaydetti. Taraf olunan icra davaları sayısına dair soruya ise 16 bin 6 icra işlemi yapıldığı yanıtı verildi.

Hukuk ve danışmanlık hizmetleri bütçesi açıklanmadı

Tanrıkulu’nun İçişleri Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar tarafından dışarıdan satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetleri ile bu hizmetlere ödenen miktara ilişkin sorusu ise net yanıt bulamadı. Bakan Soylu bu soruya, “Bakanlığımız bağlı kurum ve kuruluşları tarafından hukuk danışmanlığına ilişkin iş ve işlemler 01/11/2011 tarih ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’nin hükümlerine göre yürütülmektedir” yanıtı verdi.

“Hukuk dışına çıkıldığını gösteriyor”

Bakan Soylu’nun, soru önergesine verdiği cevabı değerlendiren Tanrıkulu, Bakanlığın yaklaşık 20 bin davada mahkûm edilmesinin kamu gücünün hukuk dışına çıktığının en büyük kanıtı olduğunu söyledi. Tanrıkulu, “İçişleri Bakanlığı aleyhine açılan davalar idari hizmet ve eylemlerden zarar gören yurttaşların açtığı davalardır. Bu davaların sayısı aynı zamanda hükümetin yurttaşlara hizmet verirken nasıl hukuk dışına çıktığını da ortaya koymaktadır. Yurttaşlarıyla bu kadar çok davalık, mahkemelik olan başka bir dönem yaşanmamıştır. Yurttaşlarımız adil olmayan yargı süreçlerine maalesef mahkûm edilmektedir” dedi.

“Alınan mahkûmiyetler incelenmeli”

Bakanlığın son beş yılda aldığı 20 bine yakın mahkûmiyetin üzerine düşülmesi ve incelenmesi gerektiğini söyleyen Tanrıkulu, “Çünkü İçişleri Bakanlığı, esas itibariyle kamu gücünün kullanıldığı bir mekanizmadır. Dolayısıyla 2 bine yakın mahkûmiyeti düşündüğümüzde idarenin hizmetleri yerine getirmede kusurlu olduğunu görüyoruz” değerlendirmesini yaptı.