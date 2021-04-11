CHP'li Tanrıkulu'nun parti kapatma sorusuna TBMM Başkanı Şentop'tan "sorulamayacak konular" iadesi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle parti kapatmayla ilgili TBMM’ye verdiği soru önergesi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından “sorulmayacak konular” arasında bulunarak iade edildi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a TBMM’ye verdiği soru önergesinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dillendirdiği anayasa değişikliği hakkında bilgi almak istedi. Tanrıkulu, olası değişikliğe ilişkin “Uyum Yasaları kapsamında siyasi partilerin tahakküm altına alınmasını amaçlamış kanun var mıdır? Çoğunluk partisinin muhalefet partileri üzerinde kapatma kıskacı almasının yolu açılmakta mıdır?” sorularına yanıt istedi.

Tanrıkulu’nun önergesi TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından “sorulamayacak konular” arasında bulunarak, iade edildi. Şentop, “başka bir kaynaktan kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular, tek amacı istişare sağlamaktan ibaret konuların” TBMM İçtüğüzü gereğince iade edildiğini ifade etti.