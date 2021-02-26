CHP'li Tanrıkulu'ndan 'kayyım raporu': Van'da belediyeye ait 100 bin dönüm arazinin büyük bölümü satıldı, Mardin'de gıda kartları iptal edildi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nın hazırladığı "kayyım raporu"na göre Van'da belediyeye ait 100 bin dönüm arazinin büyük bir bölümü satılırken, Mardin'de sosyal yardım amacıyla ihtiyaç sahiplerine verilen gıda kartları iptal edildi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Millet İradesinin Gaspı, Kayyım Politikası Raporu"nu yayımladı. Tanrıkulu’nun raporunda kayyım atanan belediyelerde yaşananlar anlatıldı.

ANKA'nın haberine göre; raporda Van’ın Özalp Belediyesi’ne kayyım olarak atanan Ferhat Vardar'ın 3 Eylül 2017 tarihinde evinin yakınlarındaki camilerden gece saatlerinde sela okunmasını yasaklattığına yer verildi. Raporda Silvan Belediyesi kayyımının taziye evlerinin anahtarlarını toplattığını dikkat çekilerek, “İlçedeki tüm taziye evlerinin anahtarlarını belediyede topladığı ve taziye kurmak isteyen ailelere muhtarların kefil olması halinde taziye yeri verildiği öğrenildi” denildi.

Raporda 3 büyükşehir, 6 il, 36 ilçe, 7 belde belediyesi olmak üzere toplam 52 belediyeye kayyım atandığına dikkat çekilerek, atanan kayyımlara da kayyım atandığı şöyle açıklandı:

“Birçok kayyım, yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma, usulsüzlük ve ‘FETÖ üyeliği’ iddialarıyla merkeze çekildi ya da görevden uzaklaştırıldı. Sonuç olarak toplamda 55 belediyeye atanan kayyım değiştirildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kayyımı Hasan Basri Güzeloğlu’nun yerine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyımı Mustafa Yaman’ın yerine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Siirt Belediyesi kayyımı Ali Fuat Atik’in yerine, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu, Iğdır Belediyesi kayyımı Enver Ünlü’nün yerine Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Hüseyin Engin Sarıibrahim atandı.”

Raporda kayyımların icraatları şöyle özetlendi:

"Van'da taşınmazlar satışa çıkarıldı"

Belediyeye ait 100 bin dönüm arazinin büyük bir bölümü satılırken, yüzlerce işyeri de ilana çıkarıldı. Gayrimenkul satışıyla yetinmeyen kayyım, 30 milyon TL kredi kullandı, 30 milyon TL kredi için de başvuru yaptı. Dört yıl önce DBP'li yönetim tarafından temeli atılan ve önceki yıl tamamlanan 6.662 metrekare alana sahip 500 araçlık “Çok Katlı Otopark”ın içerisinde bulunan 31 işyeri ve otoparkın tamamı satılıyor. Şu ana kadar 15 işyeri satıldı, diğer iş yeri ve otoparkın satışı için ise iki kez ihale gerçekleştirdi. Ayrıca Galericiler Sitesine 10 yıl önce kiralanan 66.392 metrekarelik alanı satışa çıkarıldı. 27 Eylül 2017 tarihinde yapılan ihalede Van Otomobil ve Galeri İşletmecileri Derneği'ne 20 yıl boyunca galericiler sitesi kalması şartıyla 17 milyon 500 bin TL’ye satıldı.

"Gıda kartlarını iptal etti"

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, yardım amacıyla dağıttığı “gıda kartı” belediyeye atanan kayyım tarafından iptal edildi. Midyat, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerine sığınan yaklaşık bin 500’ü Nusaybinlinin faydalandığı kart ile zorunlu gıda ihtiyaçları karşılanıyordu.

"31 oyuncunun işine son verildi"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (DBŞT) kadrosunda yer alan 31 oyuncunun sözleşmesi yenilenmeyerek işlerine son verildi. Oyuncusuz kalan DBŞT, böylece fiili olarak kapatılmış oldu. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nu saymazsak, şehir tiyatrosuz kaldı.

"Kütüphaneyi kapattı"

DBP’li Van Gürpınar Belediyesi’nin hurdaya çıkarılan halk otobüsünü dönüştürerek açtığı Şair Niyazi Sönmez Kütüphanesi kayyım tarafından kapatıldı.

"Kadına ücretsiz otobüs iptali"

Vali İbrahim Taşyapan’ın kayyım olarak atandığı Van Büyükşehir Belediyesi, kadınların her Perşembe günü belediyeye ait toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanması kararını iptal etti.