CHP'li Tanrıkulu'ndan "Efsun" paylaşımı: 5 yıldır tutsak olsa da Demirtaş yazmaktan hiç vazgeçmedi

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 5 yıldır Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın son kitabı Efsun'a ilişkin olarak yaptığı paylaşımda, "5 yıldır tutsak olsa da Demirtaş yazmaktan hiç vazgeçmedi" ifadesini kullandı.

Tanrıkulu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "5 yıldır tutsak olsa da yazmaktan hiç vazgeçmedi.Değerli dostum Selahattin Demirtaş’ın her kitabı gibi Efsun’u da büyük zevkle okudum. Özgür günlerde görüşmek ümidiyle" düşüncesini dile getirdi.