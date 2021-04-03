CHP'li Tanrıkulu'ndan Covid-19 için "Evde hastalananlar var, nasıl meslek hastalığı kabul edelim” diyen Bakan Selçuk'a: İstifa edecek misiniz?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un Koronavirüs'e yakalanan sağlıkçılarla ilgili, “Evde hastalananlar var, nasıl meslek hastalığı kabul edelim” açıklaması üzerine CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “İstifa edecek misiniz?” diye sordu.

Yüzlerce meslektaşını Koronavirüs nedeniyle kaybeden sağlık çalışanlarının "illiyet bağı aranmaksızın korona virüsünün meslek hastalığı olarak kabul edilmesi" talebi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk tarafından kabul edilmedi. Selçuk'un, bu taleplere “Evde hastalananlar var, nasıl meslek hastalığı kabul edelim” yanıtını verdiğini hatırlatan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM'ye soru önergesi vererek Bakan Selçuk’a “İstifa edecek misiniz?” diye sordu.

Bir yılda 391 sağlıkçının salgın nedeniyle vefat ettiğini, 140 binin üzerinde sağlıkçının da korona virüsüne yakalandığını vurgulayan Tanrıkulu, Selçuk'a, “İşi ve mesleği gereği korona virüsü hastalarına bakan, muayene eden, müdahale eden, temas eden sağlık çalışanlarının buna bağlı olarak korona virüsü hastalığı tanısı almaları ile sağlık çalışanları için korona virüsünün Türkiye'de ivedi meslek hastalığı olarak kabul edilmesi amacıyla somut adım atılacak mıdır?” sorusunu da yöneltti.

TIKLAYIN - Kulis: Bakan Selçuk, Covid-19’un meslek hastalığı kabul edilmesi talebini, "Evde hastalananlar var, nasıl kabul edelim” karşılığını verdi