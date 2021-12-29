CHP’li Tanrıkulu’ndan Adalet Bakanlığı’na: DİAYDER iddianamesinin sızdırılıp haber ve köşe yazısı yazdırılması konusunda bir soruşturma başlatacak mısınız?

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanlığı'na, "DİAYDER iddianamesinin sızdırılıp haber ve köşe yazısı yazdırılması konusunda bir soruşturma başlatacak mısınız?" diye sordu.

DİAYDER iddianamesinin düşürüldüğünü ve avukatların da görmesinin yasak olduğunun altını çizen Tanrıkulu, "Hukuk dışı biçimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilişkilendirilmeye çalışılan DİAYDER iddianamesi, düşürüldüğü 14. ACM tarafından kabul edilmemiş ve avukatların da görmesi yasakken sızdırılıp haber ve köşe yazısı yazdırılması konusunda bir soruşturma başlatacak mısınız?" ifadesini kullandı.

Yeni Akit gazetesi sürmanşetinde "İşte Ekrem’in PKK’lı gassalları", Aydınlık gazetesi, manşetinde “İBB parası PKK’ya böyle akmış” başlığıyla haber yaptı. Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener de, "Teröristlerin kiri daha fazla bulaşmadan" başlıklı yazı kaleme aldı.