CHP’li Tanrıkulu, İstanbul Üniversitesi yemekhanesinde işten çıkarılanları sordu: Kimin talimatı?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Üniversitesi yemekhanesinde 49 kişinin işten çıkarıldığına yönelik iddiaları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu. Tanrıkulu, yemekhanede görevini yapmayan kişilerin işten çıkarılmak üzere listesinin istendiği, amirler tarafından 33 kişilik bir liste hazırlandığı ve bu listenin değiştirilerek konu ile ilgisi bulunmayan söz konusu 49 kişinin işine son verildiği yönünde iddialar bulunduğunu ifade etti.

İstanbul Üniversitesi yemekhaneleri son dönemde öğrenci protestolarıyla gündeme gelmişti. 2 Ocak günü Beyazıt Meydanı’nda yemekhanelerde kahvaltıların kaldırılması ve indirimli öğün sayısının üçten bire düşürülmesini protesto eden öğrenciler, polisin sert müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Rektörlük tarafından dava açıldığı ve tazminatlarının verilmediği iddiası

Tanrıkulu’nun Oktay yanıtlaması istemiyle yönelttiği sorular şöyle:

"İstanbul Üniversitesi yemekhanesinde çalışan 49 kişinin işten çıkarıldığına dair haberler doğru mudur?

Anılan haberler doğru ise, 49 kişinin işten çıkarılmasının gerekçesi nedir?

Bir kısım çalışanın emekliliğe zorlandığı, emekliye zorlanan çalışanlar haricinde ayrıca 49 kişinin işten çıkarıldığı, işten çıkarılan 49 kişi Rektörlüğe itiraz ettikleri için haklarında rektörlük tarafından dava açıldığı ve tazminatlarının verilmediği iddiası doğru mudur?

Yemekhanede görevini yapmayan kişilerin işten çıkarılmak üzere isim listesi istendiği ve amirler tarafından verilen listedeki isimlerin değiştirildiği iddiaları doğru mudur?

"Talimatı kimler verdi?"

Anılan tüm iddialar doğru ise, bahse konu isim listesini veren amirler ve isim değişikliğine adı karışan yöneticiler hakkında gerekli incelemeler başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa, güncel akıbeti nedir?

Bahse konu liste hangi gerekçelerle hazırlanmıştır ve listenin hazırlanması talimatını kim ya da kimler vermiştir?

Yaşanan hak mağduriyetlerinin giderilmesi için rektörlük tarafından ne tür işlemler yapılacaktır?"

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