CHP'li Tanrıkulu: Hırsızları evden çıkaracağız, yargı önünde adil biçimde hesap soracağız, helalleşmeyeceğiz!

T24 Haber Merkezi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM Genel Kurulu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı bütçeleri üzerine yaptığı konuşmasında, "Hırsız evin içindeyse, kilit işe yaramaz. Hırsızları evden çıkaracağız, bağımsız Yargı önünde adil biçimde hesap soracağız, helalleşmeyeceğiz" dedi.

CHP'li Tanrıkulu, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "İstanbul’da bir çılgın proje planlıyorsunuz. O proje, İstanbul’u felakete sürükleyecek ve rant sağlayacak ama GAP bölgeyi felaketten kurtaracaktı, istihdam sağlayacaktı. Bunlardan vazgeçtiniz nedeni şu. Çünkü GAP Projesi size bir rant sağlamıyor" dedi.

CHP'li Tanrıkulu'nun bu sözleri sırasında AKP sıralarından tepki geldi. Tanrıkulu, da "Gerçekten böyle olmaz, sizi terbiyeye davet ediyorum, hayret bir şey! Ranta döndünüz, güvenlik politikalarına döndünüz. Böyle bir utanmazlık yok! Sizin derdiniz ne biliyor musunuz? Bakın açıklayacağım: Neden GAP’a kaynak aktarmıyorsunuz biliyor musunuz? Ranttan dolayı!" diye yanıt verdi. Tanrıkulu, "Sizin siyasi ayağınız güvenlik bürokrasisi oldu, ekonomik ayağınız ve sosyal ayağınız da Kayyumlar oldu ve diğer çıkar çevreleri oldu. O nedenle bu şekilde bağırıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Konuşması tamamlanmadan süresi dolan ve mikrofonunun sesi kısılan CHP'li Tanrıkulu, "Hırsız evin içindeyse, kilit işe yaramaz; hırsızları evden çıkaracağız, bağımsız yargı önünde adil biçimde hesap soracağız, helalleşmeyeceğiz!" diyerek sözlerini noktaladı.

"Türkiye, Dünya Eşitsizlik Raporu'nda en diplerde"

CHP'li Tanrıkulu'nun yaptığı konuşma şöyle:

"Önceki gün Dünya Eşitsizlik Raporu açıklandı. Buna göre 2021 yılında küresel milyarderlerin sayısı rekor kırmış ve küresel milyarderlerin serveti geçen yıl yüzde 75 artmış. Yine bu rapora göre dünyanın en eşit bölgesi Avrupa, en eşitsiz bölgesi ise Orta Doğu ve Kuzey Afrika.

Türkiye bu rapora göre de en diplerinde. Son 15 yılda eşitsizlik giderek artmış, son üç yılda da ekonomik daralma bu eşitsizlik rakamlarını daha da büyütmüş. Yine bu rapora göre, nüfusumuzun yüzde 50’i, en yoksul yüzde 50'nin geliri yıllık 20.000 TL civarında, yani aylık 1600-1700 TL civarında. Nüfusumuzun yüzde 10’u, yani en zenginlerin yüzde 10’nun geliri ise 463 bin TL. Yüzde 50'nin gelirden aldığı payı yüzde 12, yüzde 10’nun gelirden aldığı pay yüzde 54! Böyle bir tablo var. Eğer bu tablo Türkiye’ye uygulanırsa, gelir eşitsizliğinin Doğu ile Batı arasında büyük bir derin uçurum sağladığı görülecek. Böyle bir tablo var karşımızda.

Bir de dünyanın karşılaştığı ve ülkemizin karşılaştığı küresel iklim krizi var. Geçen yıl, geçtiğimiz yıl Karadeniz’de sel oldu, güneyde yangınlar oldu ve Orta Anadolu’da, Doğu’da ve Güneydoğu’da da müthiş bir kuraklık var. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. 1. Eşitsizlik, 2. Küresel İklim Krizi.

"GAP Projesi size bir rant sağlamıyor, o yüzden vazgeçtiniz"

Niye bunları söyledim tam da şu nedenle: GAP 1970’li yıllarda planlandı, 1989 yılında proje başlatıldı ve başlatıldığı zaman da, 2000’li yılların başında işletmeye alınacaktı ve 2010’lu yılların başında da tamamen bitecekti. Her iktidar da bu projeyi gerçekten de kullandı, seçim yatırımı olarak kullandı ve başka bir nedenle kullandı. Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarı da kullandı. 2008 yılında Sayın Erdoğan Diyarbakır’da Ziya Gökalp Spor Salonunda GAP Eylem Planını açıklarken, 2008 yılında, 5 yıllık vade ortaya koydu. “5 yılda GAP tamamen bitecek” dedi. Bitmedi. 2015 yılında dönemin Başbakanı Mardin’de “GAP 5 yılda bitecek” dedi. Yine bitmedi. 2017 yılında ise Erdoğan, bu kez Urfa’da 2. Planı açıklarken “GAP 3 yılda bitecek” dedi. Yine bitmedi. Sene 2021. Neden bitmedi değerli dostlar? Çünkü ekseninizi değiştirdiniz. Yatırımdan ve üretimden uzaklaştınız. Çılgın projelere ve ranta dönüştünüz. İstanbul’da bir çılgın proje planlıyorsunuz. O proje, İstanbul’u felakete sürükleyecek ve rant sağlayacak ama GAP bölgeyi felaketten kurtaracaktı, istihdam sağlayacaktı. Bunlardan vazgeçtiniz nedeni şu. Çünkü GAP Projesi size bir rant sağlamıyor. Eğer biterse 4 milyon kişiye iş sağlanacak, 2 milyon 100 bin hektar da sulamaya açılacak. Büyük bir proje ama yeni ihale yapamıyorsunuz, yeni ihale yapma şansınız yok. O nedenle de ödenek aktarmıyorsunuz, projelerinizi ranta aktarıyorsunuz. Bakın Silvan Barajı bitmedi, eğer biterse Silvan Ovası filan hepsi sulanacak.

"Sizin siyasi ayağınız güvenlik bürokrasisi oldu"

Ranta döndünüz, güvenlik politikalarına döndünüz. Değerli arkadaşlar derdiniz ne biliyor musunuz? Bakın açıklayacağım: Neden GAP’a kaynak aktarmıyorsunuz biliyor musunuz? Ranttan dolayı! Daha geçen gün, bakın geçen gün orada güvenlik ihalesi almış iki taşeronla karşılaştım. Sormuşlar, bakın güvenlik ihalesi almış. Sordum onlara. Dedi ki, “biz güvenlik ihalesinden pay alamadık.” Neden alamadınız? İhaleyi vermişsiniz 100 Liraya, 40 Lira teklif etmişler, 40 Lira güvenlik yolu projesi Sayın Bakan. 40 lira! 60 lira cash para verecekler, cash para müteahhite verecekler. Milyonlarca lira… Bakın alt taşeronlar 40 lira telif ediyor, vermiyor, 32 lira; nedeni ne? Sizin bu kayyum ve rant projeniz, güvenlik projeniz! O yüzden bu GAP Projesinden vazgeçtiniz. GAP’ın şu anda biten kısmı yüzde 80. Neden kaynak aktarmıyorsunuz? Neden sadece güvenlik politikalarına ve kayyım politikalarına döndünüz? Nedeni bu! Oradan artık vazgeçtiniz!

Sizin siyasi ayağınız güvenlik bürokrasisi oldu, ekonomik ayağınız ve sosyal ayağınız da kayyımlar oldu ve diğer çıkar çevreleri oldu. O nedenle bu şekilde bağırıyorsunuz. Yoksa bu dediklerimde ortaklaşmamamız mümkün mü? Bakın kendi Bakanlarınız 2008 yılında, 2015 yılında, 2017 yılında 'bitecek' demiş. Neden bitmedi? Neden bitmedi? Niye kaynak aktarmıyorsunuz?

Şunu söyleyeceğim değerli arkadaşlar bakın: Hırsız evin içindeyse, kilit işe yaramaz. Hırsızları evden çıkaracağız, bağımsız yargı önünde adil biçimde hesap soracağız, helalleşmeyeceğiz."