CHP'li Tanrıkulu, Gülistan Doku'yu TBMM gündemine taşıdı: Son görüştüğü kişi ve tek şüpheli Abarakov’un tutuksuz yargılanmasının gerekçesi nedir?

T24 Haber Merkezi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun hâlâ bulunamamış olmasını TBMM gündemine taşıdı. Tanrıkulu, "Son görüştüğü kişi ve tek şüpheli Abarakov’un tutuksuz yargılanmasının gerekçesi nedir?" diye sordu.

CHP'li Tanrıkulu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanıtlamasını isteyerek verdiği soru önergesinde, 169 gündür bulunamayan Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmanın akıbetini sordu. Doku'nun son görüştüğü kişi olan Zainal Abarakov'un neden tutuklanmadığını soran Tanrıkulu, "Abarakov'un tanıdıkları, ailesi tarafından Gülistan Doku’nun alıkonulması ve öldürülmesinin ihtimaller dahilinde olmadığına ve kaçma şüphesi ile delil karartma şüpheleri olmadığına nasıl emin olunarak Abarakov tutuklanmamıştır?" ifadelerini kullandı.

CHP'li Tanrıkulu'nun verdiği soru önergesi şöyle:

"Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinden itibaren kendisinden haber alınamayan ve 28 Mayıs 2020 tarihinde tarafımdan basın ve kamuoyu ile de paylaşılan 2020 Nisan Ayı Hak İhlal Raporu'mda yer verdiğim üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturmada tek şüpheli olan ve tutuksuz yargılanan Zeinal Abarakov’un, Bianet'te yer alan haberlere göre, dosyaya ilişkin gelişmelerden haberdar olduğu iddia edilmiştir. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Abarakov’un telefonuna el koyma kararı çıkarılmadan bir gün önce Gülistan Doku’nun telefonuna birçok mesaj gönderdiği, bir arkadaşına ‘yarın telefonumu alacaklar geri verdiklerinde yazarım sana’ mesajı gönderdiği ve telefonunun alınacağından haberdar olduğu için Gülistan Doku ile ilgili tüm yazışmaları sildiği de yine Bianet'te yer alan haberlere göre iddialar arasındadır.

Bu bağlamda;