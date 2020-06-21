CHP'li Tanrıkulu, Gülistan Doku'yu TBMM gündemine taşıdı: Son görüştüğü kişi ve tek şüpheli Abarakov’un tutuksuz yargılanmasının gerekçesi nedir?

T24 Haber Merkezi
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun hâlâ bulunamamış olmasını TBMM gündemine taşıdı. Tanrıkulu, "Son görüştüğü kişi ve tek şüpheli Abarakov’un tutuksuz yargılanmasının gerekçesi nedir?" diye sordu.
CHP'li Tanrıkulu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanıtlamasını isteyerek verdiği soru önergesinde, 169 gündür bulunamayan Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmanın akıbetini sordu. Doku'nun son görüştüğü kişi olan Zainal Abarakov'un neden tutuklanmadığını soran Tanrıkulu, "Abarakov'un tanıdıkları, ailesi tarafından Gülistan Doku’nun alıkonulması ve öldürülmesinin ihtimaller dahilinde olmadığına ve kaçma şüphesi ile delil karartma şüpheleri olmadığına nasıl emin olunarak Abarakov tutuklanmamıştır?" ifadelerini kullandı.
CHP'li Tanrıkulu'nun verdiği soru önergesi şöyle:
"Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinden itibaren kendisinden haber alınamayan ve 28 Mayıs 2020 tarihinde tarafımdan basın ve kamuoyu ile de paylaşılan 2020 Nisan Ayı Hak İhlal Raporu'mda yer verdiğim üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturmada tek şüpheli olan ve tutuksuz yargılanan Zeinal Abarakov’un, Bianet'te yer alan haberlere göre, dosyaya ilişkin gelişmelerden haberdar olduğu iddia edilmiştir. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Abarakov’un telefonuna el koyma kararı çıkarılmadan bir gün önce Gülistan Doku’nun telefonuna birçok mesaj gönderdiği, bir arkadaşına ‘yarın telefonumu alacaklar geri verdiklerinde yazarım sana’ mesajı gönderdiği ve telefonunun alınacağından haberdar olduğu için Gülistan Doku ile ilgili tüm yazışmaları sildiği de yine Bianet'te yer alan haberlere göre iddialar arasındadır.
Bu bağlamda;
- Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturmanın güncel akıbeti nedir?
- Doku’nun kaybolmasına ilişkin kimlerin ifadesi alınmıştır? Alınan ifadelerin içeriği nedir?
- 6 aydır devam eden arama çalışmalarında ne tür arama yöntemleri kullanılmıştır?
- Gülistan Doku’nun 6 aydır bulunamamasının izahı nedir?
- Bahse konu olayla ilgili Doku’nun son görüştüğü kişi olan Abarakov’un ifadesi alınmış mıdır? Alınmışsa, ifadesinin detayı nedir?
- İlgili dosyada Gülistan Doku’nun son görüştüğü kişi olması nedeniyle tek şüpheli olan Abarakov’un tutuksuz yargılanmasının gerekçesi nedir?
- Abarakov ve /veya Abarakov’un tanıdıkları, ailesi tarafından Gülistan Doku’nun alıkonulması, öldürülmesi vb ihtimallerine karşın ne tür incelemelerde bulunulmuş ve hangi işlemler yapılmıştır?
- Abarakov ve /veya Abarakov’un tanıdıkları, ailesi tarafından Gülistan Doku’nun alıkonulması ve öldürülmesinin ihtimaller dahilinde olmadığına ve kaçma şüphesi ile delil karartma şüpheleri olmadığına nasıl emin olunarak Abarakov tutuklanmamıştır?
- Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Abarakov’un telefonuna el koyma kararı çıkarılmadan bir gün önce Gülistan Doku’nun telefonuna birçok mesaj gönderdiği, bir arkadaşına ‘yarın telefonumu alacaklar geri verdiklerinde yazarım sana’ mesajı gönderdiği ve telefonunun alınacağından haberdar olduğu için Gülistan Doku ile ilgili tüm yazışmaları sildiği iddiaları doğru mudur?
- İddialar doğru ise Abarakov delil karartma şüphesi nedeniyle tutuklanarak telefonuna el konulmadan 1 gün önce önce Gülistan Doku’ya, o güne kadar hiç mesaj göndermemesine rağmen, çok sayıda mesaj göndermesinin şüphe uyandırması nedeniyle yeniden sorguya alınacak mıdır? Alınmayacaksa, gerekçesi nedir?
- Abarakov’un dosyadaki gelişmelerden önceden haberdar olduğu iddialarına ilişkin Gülistan Doku’nun ailesine ve kamuoyuna açıklama yapılacak mıdır?"