CHP'li Tanrıkulu, gazetelere kesilen cezaları sordu: Bir yıl içinde 803 güne ulaşmasının gerekçesi ve izahı nedir?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a Basın İlan Kurumu’nun Evrensel, Birgün, Cumhuriyet, Sözcü ve Korkusuz’a verdiği 803 günlük cezaları sorarak, “Resmi ilan kesme cezasının limiti 60 gün olmasına rağmen 1 yıl içinde 803 güne ulaşmasının gerekçesi ve izahı nedir?” diye sordu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi veren Tanrıkulu, yıllık ceza 60 günle sınırlandırılmasına rağmen Basın İlan Kurumu’nun Evrensel, Birgün, Cumhuriyet, Sözcü ve Korkusuz’a verdiği cezaların 803 güne ulaşmasının gerekçesinin açıklanmasını istedi.

Tanrıkulu, cezaların yüzde 88’nin bu gazetelere verildiğine dikkat çekerek, “2000’li yıllarda bir yıl içerisinde verilen cezaların toplamı 100 günü bile geçmezken, özellikle BirGün, Sözcü, Cumhuriyet, Korkusuz ve Evrensel’e verilen cezaların 1 yıl içinde 803 güne ulaşmasının gerekçesi ve izahı nedir?” dedi.

AKP hükümetinin muhalif gazetelere gözdağı vermek istediğini ifade eden Tanrıkulu, “Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerin muhtelif denetleme, tetkik ve kontrolleri sonucu 2020 yılı içerisinde basın ahlak esaslarının ihlal edildiğinin tespitine ilişkin olarak 572 gün olmak üzere resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi kararı alındığı göz önüne alındığında, AKP Hükümetleri döneminde git gide artan bir şekilde muhalif gazetelere verilen cezalar ile gözdağı verme politikasına derhal son verilecek midir?” diye sordu.