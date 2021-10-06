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CHP'li Tanrıkulu: Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında muhalefete karşı tutunduğu üslubu, içinde bulunduğu o "Derin Çaresizliği" yansıtıyor

06 Ekim 2021 13:17

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında muhalefet hakkındaki üslubunu eleştirerek, "Partisinin grup toplantısında muhalefete karşı tutunduğu saldırgan ve hakaretler içeren üslubu, içinde bulunduğu o "Derin Çaresizliği" yansıtıyor" dedi.

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Tanrıkulu,  Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında muhalefete karşı tutunduğu saldırgan ve hakaretler içeren üslubu, içinde bulunduğu o "Derin Çaresizliği" yansıtıyor. Türkiye'de eksiksiz demokrasiyi yeniden inşa etmek için mücadele etmeye devam edeceğiz. Devamke!" ifadesini kullandı.

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