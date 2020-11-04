CHP'li Tanrıkulu, Diyarbakır'daki intihar vakalarını Meclis gündemine taşıdı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu , Diyarbakır Silvan'da son iki ay ayda çeşitli nedenlerle 7 intihar vakasının yaşanmasını Meclis gündemine taşıdı. Konuya ilişkin soru önergesi hazırlayan Tanrıkulu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ’nun yanıtlaması için verdiği soru önergesinde, "Art arda yaşanan 7 intihar olayı ve sebepleriyle ilgili olarak kamuoyuna açıklama yapılacak mı?" diye sordu.

CHP'li vekil Tanrıkulu, Silvan'da son iki ayda yaşanan 7 intihar vakasını TBMM gündemine getirdi.

Tanrıkulu, soru önergesinde, "Diyarbakır Silvan İlçesinde son iki ay ayda çeşitli nedenlerle 7 intihar vakasının yaşandığına dair haberler basına yansımıştır. Basında aşağıda belirtilen 3 intihar vakasına yer verilirken, yaşanan diğer 4 vaka ile birlikte toplam 7 intiharın nedenlerinin araştırılması ve benzer olayların yaşanmaması adına somut önlemlerin alınması gerekliliği hasıl olmuştur" dedi.

Tanrıkulu, Soylu'nun yanıtlaması için verdiği soru önergesinde şunları kaydetti:

"Diyarbakır’da 25 Ekim Pazar gününden itibaren kayıp olan 26 yaşındaki D.G. isimli gencin cenazesine 2 Kasım 2020 tarihinde Malabadi Çayında ulaşıldığına dair haberler basına yansımıştır. Dalgıç ekiplerinin yaptığı arama sonucunda cansız bedenine rastlanan D.G.'nin intihar ettiği belirtilmiştir.

29 Eylül 2020 tarihinde Diyarbakır Silvan İlçesine bağlı Yüksek Mahallesinde inşaat halindeki bir binada erkek cenazesi bulunduğu, olay yerine gelen polislerin cenazenin 18 yaşındaki İ.K. isimli gence ait olduğunu belirlediği ve İ.K'nin ailevi sorunlar nedeniyle önceki gece evden ayrılarak intihar ettiği haberleri basına yansımıştır. İ.K.'nin cenazesi otopsi için hastaneye götürülmüştür.

11 Eylül 2020 tarihinde ise Diyarbakır Silvan İlçesi Kazandağı Mahallesinde yaşayan Z.E.'nin yaşadığı evde şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdiği haberleri basına yansımıştır. Ateşli silahla intihar ettiği iddia edilen Z.E.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Diyarbakır’a götürülmüştür.

Bu bağlamda;