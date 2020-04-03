CHP'li Tanrıkulu'dan Milli Savunma Bakanı Akar'a: Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda Koronavirüs teşhisi konulan askerler var mı?

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, Meclis Başkanlığı'na Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yazılı yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 'Askerlerde korona endişesi: 55 kişilik koğuşlarda 100 kişi kalıyor' başlığı ile basına yansıyan haber üzerine durumu Meclis gündemine taşıdı. Tanrıkulu, askerlik eğitiminin doğası gereği salgının yayılmaması için birincil önlem olan sosyal mesafe kuralı mümkün olmadığını belirterek, "Bir kişinin dahi virüs taşıması bütün kışladaki askerlerin karantina altına alınmasıyla sonuçlanabilir" dedi.

Tanrıkulu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yazılı olarak yanıtlanması için talebiyle şu soruları sordu:

Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında kaç koğuş bulunmaktadır ve bu koğuşların kapasiteleri nedir?

Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında sivil memur ve asker olmak üzere toplam kaç kişi bulunmaktadır?

"Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında Koronavirüs teşhisi konulan askerler bulunmakta mıdır?"

Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında Koronavirüs teşhisi konulan askerler bulunmakta mıdır? Bulunmakta ise, Koronavirüs teşhisi konulan toplam kaç sivil memur ve asker bulunmaktadır?

2020 Yılı Mart ayı itibariyle kaç kişi zorunlu askerlik kapsamında askere alınmıştır?

1 Nisan 2020 tarihi itibariyle Türkiye genelinde illere göre kışlalarda zorunlu askerlik hizmeti yapan toplam kaç kişi bulunmaktadır?

Askere alınan kişiler düzenli olarak virüs testinden geçirilmekte midir? Bugüne dek kaç askere test yapılmıştır?

Askere alınan kişiler 14 gün tek başına gözetim altında tutulmakta mıdır? Gözetimler hastanelerde mi kışlalarda mı yapılmaktadır? Kışlaların böyle bir kapasitesi bulunmakta mıdır?

Askere alınan kişilerin askerlik eğitimleri süresince sosyal mesafe kuralı başta olmak üzere hangi somut önlemler alınmaktadır? Askerlerin iptal edilen hafta sonu izinlerinde etkinlikler düzenlenmekte midir? Askerlerin ruh sağlığını korumaları için nasıl önlemler alınmaktadır?

Asker alımlarının durdurulması, zorunlu askerlik yapan kişiler başta olmak üzere profesyonel askerlerin evlerine dönmelerine ya da sayılarının minimum seviyeye indirilmesine dair bir planlama bulunmakta mıdır?

Sınır ötesinde yürütülen operasyonların durdurulmasına dair bir planlama bulunmakta mıdır?

Salgın nedeniyle yaşanması ihtimal ekonomik krize karşı savaşa ayrılan ekonomik kaynakların azaltılması veya durdurulması gibi bir planlama bulunmakta mıdır?

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