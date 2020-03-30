Hakkâri Valiliği: 11 askerin Koronavirüs'e yakalandığı iddiası asılsız

Hakkari Valiliği, şehirde 200 askerin bulunduğu bir bölükte 11 kişinin yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandığı iddiasını yalanladı.

Valilikten yapılan açıklamada, “söz konusu haberin sosyal medya ve bazı basın, yayın organlarında giderek yayıldığı” ifade edildi ve şunlar kaydedildi:

"İlimiz Yüksekova ilçesinde '200 askerin bulunduğu bir bölükte 11 askerin koronavirüse yakalandığı ve askerlerimizin aynı koğuşta dip dibe yattığı' şeklindeki haberler tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır. Askerlerimizin toplu olarak kaldığı yerlerde sayı azaltılarak temin edilen yurt ve otellere yerleştirilmişlerdir. Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 virüsüne karşı ilimiz genelinde devam eden süreç ile ilgili gerekli tedbirler alınmıştır."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, iddiayı şöyle dile getirmişti:

"Hakkari/Yüksekova’da 200 askerin bulunduğu bir bölükte 11 askerde Koronavirüs tespit edildiği iddiası var. Askerlerimiz her gece aynı koğuşta dip dibe yatmaya devam ediyorlar! Bölükteki askerlerimiz acilen tek kişilik yurt veya otel odalarına yerleştirilmeli."