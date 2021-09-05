CHP'li Tanrıkulu'dan 9.5 milyar liralık özelleştirme yorumu: AKP, kendi yakınlarına büyük rant sağlamış

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yaklaşık 9,5 milyar liralık kamu varlığının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde el değiştirdiğine dikkat çekerek, “9,5 milyar liralık yani 2 milyar 100 milyon dolar civarındaki varlık el değiştirmiş. El değiştirirken de hükümet, Adalet ve Kalkınma Partisi; kendi yakınlarına büyük rant sağlamış” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, soru önergesine yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın son 3,5 yılda yaklaşık 9,5 milyar liralık özelleştirme yapıldığını açıkladığını aktardı. Tanrıkulu, “Hükümet sisteminin değiştiği, başkanlık sistemine geçildiği dönemde yaklaşık 9,5 milyar liralık hazine varlığı satılmış” dedi.

Tanrıkulu, Türkiye’nin kritik yatırımlarından olan Türkiye Şeker Fabrikalarının varlıklarının da 3,5 milyar liraya satıldığını aktararak, şu açıklamayı yaptı:

“Yaklaşık 4 yıllık dönemde 9,5 milyar liralık yani 2 milyar 100 milyon dolar civarındaki varlık el değiştirmiş. El değiştirirken de hükümet, Adalet ve Kalkınma Partisi; kendi yakınlarına büyük rant sağlamış. 10 şeker fabrikasıyla ilgili biz CHP olarak gezmiştik. Bulundukları yerler en değerli arazilerdi. Karayolları, Demiryolları’nın, Maliye Hazinesi’nin en değerli arazileri bu şekilde el değiştirmiş oldu ve ranta açıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi çevresindeki insanlar ranttan gelir elde etti.”

Ne olmuştu?

Tanrıkulu’nun önergesine yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “8 kuruluşun kamu paylarının ve borsadaki hisse paylarının satıldığını ayrıca 1 liman, 25 elektrik santrali, 10 şeker fabrikasının işletme hakkının devredildiğini, varlıklarının da satıldığını” açıklamıştı. Özelleştirme kapsamında 733 taşınmazın satıldığını bildirmişti. Elvan, satışlardan 9 milyar 452 milyon 174 bin 555 lira yani 2 milyar 87 milyon 544 bin 179 ABD doları gelir elde edildiğini kaydetmişti.

TIKLAYIN: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan açıkladı: 3,5 yılda yaklaşık 9,5 milyar liralık kamu mülkü satılmış