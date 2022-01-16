CHP'li Tanrıkulu, Bursa'da zihinselli engelli kişiye yönelik cinsel taciz iddiasını Adalet Bakanı Gül'e sordu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Bursa’da zihinsel engelli S.B.T.’ye yönelik cinsel saldırı iddiasını Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e sorarak, “Bursa’da 9 Eylül 2021 ve 30 Eylül 2021 tarihlerinde yüzde 50 zihinsel engelli S.B.T. ve ailesinin aile dostları olan H.Y.’nin evine gittiği, H.Y.’nin S.B.T.’ye cinsel tacizde bulunduğu iddiaları doğru mudur? İddialar ile ilgili olarak başlatılan inceleme ve soruşturma var mıdır” dedi.

Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesiyle Bursa’da zihinsel engelli S.B.T.’ye yönelik cinsel saldırı iddiasını Meclis gündemine taşıdı.

Tanrıkulu, Bakan Gül’e şunları sordu:

Bursa’da 9 Eylül 2021 ve 30 Eylül 2021 tarihlerinde yüzde 50 zihinsel engelli S.B.T. ve ailesinin aile dostları olan H.Y.’nin evine gittiği, H.Y.’nin S.B.T’ye cinsel tacizde bulunduğu iddiaları doğru mudur?

İddialar ile ilgili olarak başlatılan inceleme ve soruşturma var mıdır? Var ise güncel akıbeti nedir?

Anılan iddialar doğru ise S.B.T.’yi taciz ettiği ifade edilen H.Y. hakkında ne tür yasal işlemler yapılmıştır?

2017-2022 yılları arasında yıllar bazında 13 Ocak tarihi itibariyle Türkiye genelinde illere göre cinsel taciz sebebiyle açılan toplam dava sayısı kaçtır? Açılan davalardan kaçı beraat ile sonuçlanmıştır?