CHP'li Tanrıkulu Bakan Pakdemirli'ye "unvan değişiklikleri"ni sordu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, bakanlığın 2 bin 153 kamu personeli alımı için hali hazırda kamuda çalışanların neden başvurularının kabul edilmediğini sordu. Tanrıkulu, bakanlıktaki unvan değişikliklerini de gündeme getirdi.

Tanrıkulu, Bakan Pekdemirli'nin yanıtlaması isyemiyle soru önergesi verdi. Sorular şu şekilde:

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü “unvan değişikliği” ile gıda mühendisi teknikerleri ve ziraat mühendisi teknikerleri kadrosuna geçiş hakkı olan ve ilgili kadrolara atanan toplam kaç vatandaşımız bulunmaktadır?

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslara, 9 Mayıs 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak eklenen Geçici Madde 19 ile kaç vatandaşımız mağduriyet yaşamıştır?

Bakanlığınızca 2153 personel alımı yapılacağı açıklanması akabinde, sözleşmeli personel alımlarına kamuda çalışanların başvuru yapması neden engellenmiştir?