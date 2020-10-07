CHP'li Tanrıkulu: Anayasa'yı tanımayan bir irade var

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 6-8 Ekim Kobani olaylarıyla ilgili soruşturma kapsamında 2016 yılında dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardından Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş dahil 7 HDP'li milletvekilinin tutuklandığını anımsatarak, "Anayasa Mahkemesi kararı var bu olaya ilişkin olarak. Anayasa Mahkemesi’ni tanımayan, Anayasa'yı tanımayan idare var, bakın, yanı başınızda. Yargıda hepsini takip eden bir avukat olarak söylüyorum ve sizleri bir kez daha uyarıyorum” diye konuştu.

HDP’nin 6-8 Ekim Kobani eylemleri sırasında yaşananların araştırılması için verdiği araştırma önergesi TBMM Genel Kurulu'nda reddedildi.

ANKA'nın haberine göre; TBMM Genel Kurulu’nda yapılan görüşmelerde önerge lehine bir konuşma yapan Tanrıkulu, olaylarda yaşamını yitiren çocukların adlarını anarak başlarken, "16 yaşında Sinan Toprak Dargeçit'te, 17 yaşında Yusuf Çelik Siirt Kurtalan'da ve Yasin Börü 16 yaşında Diyarbakır'da sığındığı bir apartmanın üçüncü katından atılarak vahşice öldürüldü. Ben buradan yaşamını yitiren herkese Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

Sözlerinin devamında 2016 yılında dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardından Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş dahil 7 HDP'li milletvekilinin tutuklandığını hatırlatan Tanrıkulu, "Anayasa Mahkemesi kararı var bu olaya ilişkin olarak. Anayasa Mahkemesini tanımayan, Anayasa'yı tanımayan idare var, bakın, yanı başınızda. Yargıda hepsini takip eden bir avukat olarak söylüyorum ve sizleri bir kez daha uyarıyorum. Yanlış yapıyorsunuz. Bu yargı yarın öbür gün gelir sizin bu hukuksuzluklarınızdan, sizden hesap sorar" diye konuştu.

TIKLAYIN - HDP’nin Kobani eylemlerinin araştırılması için verdiği önerge, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi