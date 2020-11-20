CHP'li Tanrıkulu: AKP Hükümeti, bilgisayarı, internet bağlantısı olmayan yüzbinlerce çocuğun eğitim hakkını elinden aldı

CHP İstanbul Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" raporunu paylaştı. Pandemi döneminde çocukların eğitim hakkının elinden alındığını belirten Tanrıkulu, çocuk işçi sayısındaki artışa da dikkat çekti.

Tanrıkulu’nun hazırladığı ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ raporundan dikkat çeken veriler şöyle:

“UNICEF” verilerine göre, dünyada aşırı yoksulluk sınırı içinde 862 milyon kişi var, bunların 385 milyonu çocuk.

“UNICEF” verilerine göre, 2040 yılında iklim krizi nedeniyle her 4 çocuktan birinin temiz suya erişimi olmayacak.

“UNESCO” verilerine göre 262 milyon çocuğun okula erişimi yok.

“Girls Not Brides” verilerine göre 650 milyon kadın ve kız çocuğu 18 yaş altı evliliğe zorlandı. Her yıl 12 milyon kız çocuğu 18 yaşından önce evlendiriliyor.

“UNHCR”ın 2019 verilerine göre dünyada yerinden edilen 71 milyon insanın 31 milyonu çocuk. 13 milyon çocuk savaş ve çatışmalar sebebiyle ülkelerinden ayrılıp başka ülkelere sığınmak zorunda bırakıldı.

“Göç İdaresi Genel Müdürlüğü” verilerine göre, Türkiye’de kayıtlı yaklaşık 4 milyon mültecinin 1.7 milyonu çocuk. Milli Eğitim Bakanlığı 2019 verilerine göre, 1 milyon mülteci çocuk okul çağında, bu çocukların yüzde 37’si okula gitmiyor.

“ILO” verilerine göre, dünyada 152 milyon çocuk işçi var. Her 10 çocuktan 7’si ağır ve tehlikeli işlerde çalışıyor.

Çocuklarımız hala Türkiye’de çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri kabul edilen alanlarda, yani sokakta, küçük ve orta ölçekli işletmelerde ağır ve tehlikeli işlerde, tarım alanlarında çalışıyor.

“ISİG” verilerine göre, 2013 yılından bu güne –en az– 350 çocuk iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi (Bu yılın ilk on ayında –en az- 53, 2019 yılında ise 67 çocuk…)

Tanrıkulu: Pandemi döneminde çocukların eğitim hakkı elinden alındı

2020 yılının sonuna geldiğimiz bugünlerde aileler Covid-19 sebebiyle çocuklarının sağlığını korumaya çalışmakta ve tedirginlik git gide artmaktadır.

Hastalığın ortaya çıkmasıyla birlikte önce okulları kapatan ve “uzaktan eğitim” uygulamasına geçen AKP Hükümeti, bilgisayarı, internet bağlantısı olmayan yüzbinlerce çocuğun eğitim hakkını elinden almıştır.

Çok sayıda veliden ve öğretmenden, hastalığa yakalanan öğretmen ve çocukların gizlendiği, ayrıca il milli eğitim müdürlüklerinin hastalık haberinin duyurulmaması talimatı verdiği iddialarına yönelik haberler basına yansımaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Madde 42’de yer aldığı üzere, “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.” bu bağlamda, uzaktan eğitim gören tüm öğrencilerimize ücretsiz bilgisayar ve internet bağlantısı sağlanmalıdır. Ayrıca köy ve köy altı yerleşkelerinde de internet altyapıları ivedi kurularak bu olağanüstü süreçte 81 ilde tüm çocuklarımız etkin bir şekilde eğitim-öğretim hayatına dahil edilmelidir.

‘Türkiye’deki kadınların yüzde 25’inden fazlası 18 yaşından önce evlendiriliyor

İHD İstanbul Şubesi Çocuk Hakları Komisyonu Raporuna (2019) göre, son 16 yılda 18 yaşın altında 440 bin çocuk doğum yapmıştır. Raporda, cinsel suçların yüzde 46’nın çocuklara karşı işlendiği belirtilmektedir.

2020 Yılı Nisan Ayında “Uluslararası İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu (BPW)” tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’deki kadınların yüzde 25’ten fazlasının 18 yaşından önce evlendirildiği, bu oranın kırsal bölgelerde yüzde 32’ye kadar yükseldiği belirtilmiştir. Açıklamada, 2004’te çocuk istismarcılarının cezalarını artıran ve tecavüzcülerin mağdurla evlenmesi halinde cezadan kurtulmasını sağlayan yasanın kaldırılmasının olumlu olduğu ancak “çocuk gelinler” sorununun halen büyük bir sorun olduğu vurgulanmıştır.

“Erkek Şiddeti Çetelesi”ne göre, 2019 yılında -en az- 279 çocuk, erkeklerin cinsel istismarına uğradı. 2020 yılının ilk on ayında cinsel istismara maruz kalan çocuk sayısı -en az- 226’dır.

"İş cinayetlerinde en az 53 çocuk yaşamını yitirdi"

2020 yılının ilk 10 ayında iş cinayetlerinde -en az- 53 çocuk yaşamını yitirmiştir. 2019 yılında ise 29’u 14 yaş ve altında 67 çocuk ve genç işçi yaşamını yitirmiştir.

TÜİK’in Nisan Ayında açıklanan 2019 verilerine göre, 720 bin dolayında çocuk ekonomik faaliyette çalışmaktadır.

Çocuk İşgücü Araştırması 2019 Sonuçlarına göre, çalışan çocukların yüzde 79,7’i 15-17 yaş, yüzde 15,9’u 12-14 yaş, yüzde 4,4’ü ise 5-11 yaş grubundaki çocuklar oluşturmaktadır.

Çalışan çocukların yüzde 70,6’ı erkek, yüzde 29,4’ü ise kız çocuklardan oluşmaktadır.

Çalışan erkek çocukların yüzde 65,6’nın, kız çocukların ise yüzde 66’nın eğitime devam ettiği istatistiklerde belirtilmekte olup, bu durumda, çalışan erkek çocukların yüzde 34,4’nün, kız çocukların da yüzde 34’nün eğitimine devam edemediği ortaya çıkmıştır.

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa Birliğine üyelik müzakerelerini sürdüren ülkelerde bebek ölüm oranı Avrupa Birliği ortalamasını geride bırakmıştır. Sırbistan’da her 1000 çocuktan 4,7’i bir yaşını doldurmadan ölürken bu sayı Kuzey Makedonya ve Türkiye’de 9,2 gibi önemli bir seviyeye ulaşmıştır. Türkiye’de 2007 verilerine göre her bin bebekte ölüm sayısı 16’nın üzerinde bulunmakta idi.