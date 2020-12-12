CHP'li Tanrıkulu, Adalet Bakanı Gül'e gardiyanların işkencesine uğradığı iddia edilen Mehmet Sıdık Meşe'yi sordu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'da gardiyanlar tarafından işkenceye uğradığı iddia edilen Mehmet Sıdık Meşe ile ilgili soru önergesi vererek, iddiaların doğru olup olmadığını sordu.

CHP'li Tanrıkulu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanıtlaması için verdiği önergede, "Falakadan kaynaklı olarak Meşe’nin ayak tabanlarında meydana gelen morlukların kaybolması için buz tedavisi uygulandığı, vücudunun diğer bölgelerinde meydana gelen izler için de krem vb. tedavilerin uygulandığı iddiası doğru mudur?" dedi.

Tanrıkulu'nun yönelttiği sorular şöyle: