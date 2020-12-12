CHP'li Tanrıkulu, Adalet Bakanı Gül'e gardiyanların işkencesine uğradığı iddia edilen Mehmet Sıdık Meşe'yi sordu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'da gardiyanlar tarafından işkenceye uğradığı iddia edilen Mehmet Sıdık Meşe ile ilgili soru önergesi vererek, iddiaların doğru olup olmadığını sordu.
CHP'li Tanrıkulu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanıtlaması için verdiği önergede, "Falakadan kaynaklı olarak Meşe’nin ayak tabanlarında meydana gelen morlukların kaybolması için buz tedavisi uygulandığı, vücudunun diğer bölgelerinde meydana gelen izler için de krem vb. tedavilerin uygulandığı iddiası doğru mudur?" dedi.
Tanrıkulu'nun yönelttiği sorular şöyle:
- Diyarbakır 3 Nolu T Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Mehmet Sıdık Meşe’ye başgardiyan ve gardiyanlar tarafından işkence uygulandığı iddiaları doğru mudur?
- Falakadan kaynaklı olarak Meşe’nin ayak tabanlarında meydana gelen morlukların kaybolması için buz tedavisi uygulandığı, vücudunun diğer bölgelerinde meydana gelen izler için de krem vb. tedavilerin uygulandığı iddiası doğru mudur?
- Meşe’nin şikayetçi olmaması için tehdit edildiği iddiaları doğru mudur?
- 3 Aralık 2020 tarihli talimata rağmen, Meşe’nin adli muayene için bir sağlık kurumuna gönderilmemesinin gerekçesi nedir?
- Meşe’ye uygulanan işkencenin üzerinden yaklaşık yedi gün geçmesine rağmen ifade alınmadığı iddiaları doğru mudur?
- Yetkililerin işkenceyi gizlemek ve müştekinin vücudundaki izlerin kaybolması için adli işlemleri ağırdan aldığı iddiası doğru mudur? Adli işlemlerin yavaş yürütülmesinde ihmali ve sorumluluğu bulunan kişiler hakkında başlatılmış bir soruşturma bulunmakta mıdır?
- “İşkenceye Sıfır Tolerans” ilkesi akabinde anılan iddiaların aydınlatılması, benzeri olayların önüne geçilmesi hususunda Bakanlığınızca başlatılan somut çalışmalar nelerdir?
- İşkence iddialarının etkin ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi, zafiyeti bulunanlar hakkında ivedilikle soruşturma başlatılması hususunda Bakanlığınızca başlatılan çalışmalar nelerdir?