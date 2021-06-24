CHP'li Tanal, Polatlı Gordion Müzesi’nden Pensilvanya’ya götürülen tarihi eseri sordu: Eserler geri getirildi mi?

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Ankara Polatlı’daki Gordion Müzesi’nden resmi izinle sergilenmek üzere ABD’nin Pensilvanya eyaletine götürülen kıymetli eserlerin geri getirilip getirilmediği konusunu Meclis gündemine taşıdı. CHP’li Tanal, önergesinde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a “Pensilvanya Üniversitesi Arkeoloji ve Antropoloji Müzesi'nde açılan ‘Kral Midas'ın Altın Çağı’ sergisine konulan tarihi eserler geri getirilmiş midir? Söz konusu eserlerin Türkiye’ye geri getirilme tarihleri ne zamandır?” diye sordu.

Tanal, TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, Ankara’nın Polatlı ilçesinde kurulu bulunan Gordion Müzesi’ni ziyaret eden vatandaşların, müze bölümlerini gezerken bazı eserlerin yerlerinde olmadığını, söz konusu eserlerin yerinde “Bu eser geçici olarak ABD Pensilvanya Üniversitesi Arkeoloji ve Antropoloji Müzesi'nde açılan ‘Kral Midas'ın Altın Çağı’ sergisine gönderilmiştir” ifadesini içeren fotoğrafların yer aldığını fark ettiğini hatırlattı.

Tanal'ın verdiği önergede yer alan sorular şöyle:

-Polatlı Gordion Müzesi'nden ABD Pensilvanya Üniversitesi Arkeoloji ve Antropoloji Müzesi'nde açılan ‘Kral Midas'ın Altın Çağı’ sergisine gönderilen tarihi eserler hangileridir?

-Söz konusu eserler ne zaman ABD'ye gönderilmiştir? Pensilvanya Üniversitesi Arkeoloji ve Antropoloji Müzesi'nde açılan ‘Kral Midas'ın Altın Çağı’ sergisine konulan tarihi eserler geri getirilmiş midir?

-Söz konusu eserlerin Türkiye'ye geri getirilme tarihleri ne zamandır? Gordion Müzesi'nde Pensilvanya Üniversitesi Arkoloji ve Antropoloji Müzesi'ne gönderilen ama geri getirilmeyen eserler var mıdır? Şayet varsa bu eserler hangileridir?

-Pensilvanya’dan sergilenme sonrası geri gönderilmeyen eserlerin, Türkiye’de ait oldukları Polatlı Gordion Müzesi’ne iadelerine ilişkin herhangi bir girişimde bulunulmuş mudur?

-Gordion Müzesi örneğinde olduğu gibi Türkiye’deki başka müzelerden de yurt dışına sergilenmek üzere gönderilen tarihi eserler var mıdır? Şayet varsa bu eserler hangileridir ve hangi müzelerden çıkarılarak, yurt dışına gönderilmişlerdir?

-Türkiye’deki tarihi eserlerin sergilenmek üzere gönderildikleri yurt dışındaki kurumlar, müzeler, yerler hangileridir? Yurt dışına gönderilen eserler eksiksiz şekilde geri getirilmiş midir? Şayet getirilmediyse yabancı makamlarla iletişime geçilip, söz konusu kıymetli eserler talep edilmiş midir?”