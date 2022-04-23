T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP’li Tanal paylaştı: İçişleri Bakanı Soylu’dan AKP’li belediye hakkında soruşturma izni

23 Nisan 2022 09:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Şanlıurfa’nın AKP’li Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’nun da aralarında olduğu belediye yönetimi hakkında soruşturma izni verdiği ortaya çıktı. CHP’li Tanal’ın paylaştığı belgeye göre; Soylu, AKP’li belediye yönetimi hakkında yakınlarına ‘hizmet damgalı’ pasaportu düzenlemesi gerekçesiyle soruşturma izni verdi.

İçişleri Bakanı Soylu’nun imzasıyla gönderilen evrakta; Ceylanpınar Belediye Başkanı AKP’li Feyyaz Soylu, Belediye Başkanvekili Yusuf Geçen, Belediye Meclis üyesi Cuma Barutçu, belediye başkan yardımcıları İsmail Vehruni ve Veysi Sağlam ile Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Mehmet Tunç hakkında soruşturma izni verildi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın sosyal medya hesabından paylaştığı belgeye göre Soylu, AKP’li belediye yönetimi hakkında verdiği soruşturma izninin gerekçesini, “... belediye adına bazı etkinliklere katılım sağlamak üzere görevlendirmesi ve adlarına (bazılarının aile bireyleriyle birlikte) hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi nedeniyle sorumluluğu bulunduğu” şeklinde ifade etti. Belgeye göre; soruşturma izni 5 Ağustos 2021'de verildi.

Konu hakkında soru önergesi de veren CHP’li Tanal, sosyal medyada paylaştığı belgeye, “Şanlıurfa Ceylanpınar ilçesinde neler oluyor? İlçede göçmen kaçakçılığı iddialarını, operasyon, gözaltı iddialarını yakından takip ediyoruz” ifadelerini ekledi.

Süleyman SoyluFeyyaz SoyluCeylanpınar belediyesihizmet damgalı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24