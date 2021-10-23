CHP'li Tanal: Paris'te ulusal meclis yetkilileri, resmi heyetimize randevu vermedi

Temaslarda bulunmak amacıyla Fransa’ya giden, TBMM Avrupa Ülkelerinde Yükselen Irkçılık ve İslamofobi İnceleme ve Araştırma Alt Komisyonu’na Fransa Ulusal Meclisi’nde randevu verilmediği öğrenildi. Heyette yer alan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “Paris’te Ulusal Meclis yetkilileri resmi heyetimize randevu vermedi. Ak Parti, ülkemizi yurt dışında itibarsızlaştırmış” dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda, Avrupa Ülkelerinde Yükselen Irkçılık ve İslamofobi İnceleme ve Araştırma Alt Komisyonu oluşturulmuştu. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut tanal bugün bir tweet atarak Fransa’da yaşanan bir gelişmeyi duyurdu. Tanal mesajında, “CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “Paris’te Ulusal Meclis yetkilileri resmi heyetimize randevu vermedi. Ak Parti, ülkemizi yurt dışında itibarsızlaştırmış” dedi.

Tanal, altkomisyon olarak 19 Ekim’de temaslarda bulunmak amacıyla Fransa’ya gittiklerini, ancak Ulusal Senato’daki Dostluk Grubu ile temasta bulunmalarına rağmen TBMM heyetine Fransa Ulusal Meclisi'nin randevu vermediğini söyledi.

Tanal, Paris Büyükelçisi Ali Onaner’in de aralarında bulunduğu TBMM heyetine randevu verilmemesine ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı’nın herhangi bir girişimde bulunmadığını savundu.

Tanal, Fransa’daki ziyarette kendisi dışında; TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı AKP Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AKP İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, MHP İstanbul Milletvekili Memet Bülent Karataş’ın yanı sıra Paris Büyükelçisi Ali Onaner yer alıyordu. (ANKA)