CHP'li Tanal'dan sınavsız eğitim protokolüne tepki: Bu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Katarlılar karşısında ikinci sınıf muamelesi yapmaktır

Türkiye ile Katar arasında imzalanan protokole göre, Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp, diş hekimliği, eczacılık eğitimi alabilecek. CHP'li Mahmut Tanal söz konusu protokole, "Bu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Katarlılar karşısında ikinci sınıf muamelesi yapmaktır" diyerek tepki gösterdi.

Tanal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İmzalanan protokolle Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp, eczacılık, diş hekimliği fakültelerine girme hakkının tanınması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Katarlılar karşısında ikinci sınıf muamelesi yapmaktır, yurttaşlarımızın onurunu zedelemektir! Böyle bir siyasi anlayış olamaz! Katar’ın parası var diye kendi yurdumuzda bize hükmediyor! Bu kayırmacılıktır, adaletsizliktir, eşitsizliktir, kendi öz vatanında ‘parya’ muamelesi görmektir! Kantarın topuzunu kaçırırcasına Katarlılara bu kadar imtiyaz tanınmasının perde gerisinde ne yatıyor gerçekten çok merak ediyorum…" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Resmi Gazete'de yayımlandı: Katarlı gençler, Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek