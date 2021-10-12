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CHP’li Tanal'dan "Mevlid-i Nebi Haftası programı" ricası: Erdoğan, CHP'yi hedef alarak, siyasi mesajlarla, Hz. Muhammed'i gölgelemesin

“16 Ekim’deki Mevlid-i Nebi Haftası programı, Saray’da yapılmayacak”

12 Ekim 2021 12:26

CHP milletvekili Mahmut Tanal, 16 Ekim'deki Mevlid-i Nebi Haftası programına yönelik çağrılarının karşılık bulduğunu belirterek, "Erdoğan, CHP'yi hedef alarak, siyasi mesajlarla, Hz. Muhammed'i gölgelemesin" düşüncesini dile getirdi.

Tanal etkinliğe davet için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a teşekkür etti. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Tanal, "Çağrımızın karşılık bulmasına sevindim.16 Ekim’deki Mevlid-i Nebi Haftası programı, Saray’da yapılmayacak. Ancak yine açılışta Erdoğan var. Ricam: Erdoğan, CHP'yi hedef alarak, siyasi mesajlarla, Hz. Muhammed'i gölgelemesin." ifadesini kullandı. 

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