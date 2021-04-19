CHP'li Tanal'dan "Genco Erkal" paylaşımı: Bir sanatkâr için sadece tek duruş vardır, dimdik

CHP milletvekili Mahmut Tanal, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" gerekçesiyle ifade veren sanatçı Genco Erkal (83) yönelik olarak paylaşım yaptı.

Tanal paylaşımında, "Bir sanatkâr için sadece tek duruş vardır, dimdik" düşüncesini dile getirdi. Erkal'ın adliyedeki fotoğraflarına da paylaşımında yer verdi.

Ne olmuştu?

Usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal (83), avukatı Aslı Kazan ile birlikte İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Basın Bürosu'na giderek 'Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu' oluşturduğu iddiasıyla soruşturma konusu yapılan yedi Twitter paylaşımı ile ilgili olarak ifade verdi. Avukat Kazan, "Tweetler için 'ağır eleştiri' yorumu dahi yapılamaz; süreç ifade özgürlüğüne yönelik yaratılan korku ikliminin bir başka örneğinden ibarettir." değerlendirmesini yaptı.