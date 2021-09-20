CHP'li Tanal'dan 'Barınamıyoruz Hareketi'ne destek: Burası saraydan da rahat

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Kadıköy’de kira ve yurt fiyatlarına karşı tepki gösteren üniversitelilere destek vermek için Yoğurtçu Parkı’na gitti. Öğrencilerle bankta uzanan Tanal, Twitter'da “Burası saraydan da rahat” dedi.

Barınamıyoruz Hareketi, kiralara ve yurt ücretlerine karşı İstanbul Kadıköy'de bulunan Yoğurtçu Parkı'nda sabahlıyor.

Halk tv'den Hazar Dost'un haberine göre, üniversitelilerin kaldıkları bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edilirken CHP milletvekili Mahmut Tanal da öğrencilere destek için alana geldi.

“Yurt çıkmadığı için okula gönderemiyoruz”

Barınamıyoruz diyen üniversitelere destek veren milletvekili Mahmut Tanal’ı şu an bir veli aradı ve çocuğunun okul kazandığını fakat durumu olmadığı ve yurt çıkmadığı için okula göndertmeyeceğini söyledi.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü, sokakta kalan üniversite öğrencileri ve CHP Milletvekili Mahmut Tanal ile görüşme gerçekleştirdi. Eylemin sonlanmasını isteyen emniyet müdürüne Tanal ve üniversitelilerin cevabı “Kalacak yerimiz yok. Burada kalacağız. Sıkıysa kaldırın” oldu.

"İki dakika içinde dağılın"

Polis, öğrencilere iki dakika içinde dağılmaları konusunda ikaz yapınca öğrenciler, “Kalacak yerimiz yol, ev istiyoruz” dedi.

Öğrencilere destek için parkta bulunan Tanal, Twitter'da "Barınma nöbeti için uzandığımız bu banklar, Saray'dan da rahat! 20 yıldır yurt sorununu çözemediler. Üniversiteli gençlerimiz ortada kaldı.

KYK yurtları, öğrencilerin yüzde 10'unun bile ihtiyacını karşılamıyor. Ev kiraları zaten ateş pahası. Özel yurt fiyatları yüksek. Bu öğrencilerimiz nerede kalacak? Bu duruma isyan ediyoruz!" paylaşımını yaptı.

Polis bekleyişini sürdürüyor.