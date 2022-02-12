CHP’li Tanal’dan AKP’li belediyeye 2 milyar TL’lik ‘rant’ sorusu

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa’nın Karaköprü İlçesi’nde yapımı devam eden Şehir Hastanesi’nin karşısında bulunan 400 dönümlük arazinin imar planlarında ‘rekreasyon’ alanı olmasına rağmen, parsellenerek satılıp, rant sağlanacağını ileri sürdü.

Şanlıurfalı olan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından arazi rantı ile ilgili iddialarını sıralayarak, AKP'li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yetkililerine şu soruları yöneltti:

"Şanlıurfa'da başlanan Şehir Hastanesi'nin hemen karşı tarafında yaklaşık 400 dönüm büyüklüğündeki arazi rekreasyon alanıydı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin sitesinde halen o şekilde kayıt çıkıyor. Ancak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün uygulamasında söz konusu rekreasyon alanı, parça parça parsellenmiş gözüküyor. Ortalama değeri 2 milyar TL olan yaklaşık 400 dönümlük bir araziden bahsediyoruz. Parça, parça parselleme ne anlama geliyor? Rekreasyon alanı ranta mı kurban gidecek? Acilen açıklama bekliyoruz.”

Sosyal donatı alanı olarak ayrılmış

Tanal, konuyla ilgili Sözcü’ye şunları söyledi:

“Bu bölge imar düzenlemesinde, piknik ve eğlence alanları, gezinti yerleri, yeşil alanlar, dinlenme alanları, çocuk bahçesi gibi sosyal donatılar yapılmak için ayrılmış. Kentin yeşil alan ihtiyacının karşılanmasına da katkıda bulunması planlanan bu alanla ilgili Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ndeki ‘Parsel' uygulamasına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye yetkililerinden açıklama bekliyoruz. Bu alanın ranta kurban edilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Şanlıurfalılar’ın hak ve menfaatini koruyacağız. Benzer bir örneğe daha önce şahitlik etmiştik. Tepki göstermemiz üzerine belediye geri adım atmıştı.”