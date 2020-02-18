CHP’li Tanal’dan AKP’den istifa etmek isteyenlere dilekçe örneği

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, AKP teşkilat sorumlularının, partiden ayrılmak isteyen yurttaşları, 2üyelikten istifa etmenin mahkeme kararı gerektiren zorlu bir işlem olduğu' şeklinde korkutup yanlış yönlendirdiklerini savundu.

Tanal, Twitter hesabından AKP’den istifa etmek isteyenler için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosu ve İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına sunulmak üzere hazırlanmış dilekçe örneklerini paylaştı.

AKP’nin son bir yılda 1 milyon civarında üye kaybettiğini belirten Tanal, “AKP'ye istifaya gelenler, ‘Mahkeme kararı lazım’ denilip yanlış yönlendiriyor. Halbuki Yargıtay’a, ilçe seçim kurullarına dilekçe vererek üyelikten çıkabilirsiniz. Ayrıca istifa işlemini E-Devlet'te de yapabilirsiniz. Dilekçe örneklerini sunuyorum” ifadelerini kullandı.