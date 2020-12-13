CHP'li Tanal, bedelli askerlik yaparken maaşı ve sigortası yatan AKP’li milletvekilleri için harekete geçti; TBMM’ye ve SGK’ya başvurdu

CHP’li Mahmut Tanal, bedelli askerlikte maaş ve sigorta primlerinin yattığını ortaya çıkan 3 AKP’li vekil hakkında kamu zararının tahsili konusunda TBMM Başkanlığı’na ve SGK’ya başvurdu.

Bedelli askerlik uygulamasından yararlanan AKP Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AKP Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve AKP Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel’in, bedelli askerlik süresince yasal düzenlemelere aykırı olarak hem vekil maaşı aldıklarını hem de sigorta primlerinin yattığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, CHP’li Tanal, TBMM Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ayrı ayrı dilekçelerle başvurarak kamu zararının söz konusu AKP’li vekillerden tahsil edilmesini talep etti.

Tanal, Meclis Başkanlığı’ndan 3 milletvekiline askerdeyken ödenen maaşların faiziyle birlikte geri alınmasını isterken, SGK’dan ise 3 vekilin sigorta primi bedellerinin TBMM’ye iade edilmesini ve vekillerin bedelli askerlik süresinin emeklilik için geçerli süreye sayılmaması konusunda işlem yapılmasını talep etti. Tanal, Meclis Başkanlığı’na ilettiği başvuru dilekçesinde, 3 AKP’li vekilin bedelli askerlik süresince kendilerine ödenen maaşı iade etmemelerinin açıkça hukuka ve hakkaniyete aykırılık teşkil ettiğinin altı çizildi.

AKP’li Selman Özboyacı, Ahmet Büyükgümüş ve Müslüm Yüksel’e bedelli askerlikte yapılan ödemelerin, söz konusu vekillerin sebepsiz olarak zenginleşmelerini sağlamakla birlikte TBMM’yi, devleti de zarara uğrattığının belirtildiği dilekçede, “Bedelli askerlik uygulamasından faydalanılan tarihler belirlenerek, bu tarihlerde adı geçen milletvekillerine yapılan harcamaların, ödemelerin tespit edilerek, ödeme yapılan tarihten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsil edilmesi” talep edildi.

"Milletvekillikleri düşürülsün"

Tanal dilekçesinde ayrıca, Anayasa’ya göre milletvekilliği ile bağdaşmayan iş yapmalarından dolayı Özboyacı, Büyükgümüş ve Yüksel’in milletvekilliklerinin düşürülmesinin hukuka ve hakkaniyete uygun olacağını kaydetti.