CHP'li Tanal, Batman Üniversitesi'nde okuma salonuna öğrencilerin alınmadığı iddiasını Meclis'e taşıdı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Batman Üniversitesi’nde merkez kampüsteki çalışma ve okuma salonuna öğrencilerin girişine yasaklandığı iddiasını Meclis'e taşıdı. Tanal, okuma salonunun bir vakfa tahsis edildiği iddialarını da sordu.

Batman Üniversitesi merkez kampüsünde yer alan okuma ve çalışma salonuna öğrencilerin girişinin yasaklandığı öne sürüldü. CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, söz konusu iddiayı soru önergesi yoluyla TBMM gündemine taşıdı.

Mahmut Tanal, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması talebiyle Meclis Başkanlığı’na sunduğu önergede, Batman Üniversitesi merkez kampüsünde bulunan okuma salonuna ders çalışmak için gelen öğrencilerin içeri alınmadığına ilişkin iddiaların doğru olup olmadığını sordu.

Hangi vakıf?

Batman Üniversitesi merkez kampüsünde öğrencilerin ders çalışabileceği tek yer olan okuma salonunun bir vakfa tahsis edildiği iddialarını da soran CHP'li Tanal, üniversitenin okuma salonunun tahsis edildiği öne sürülen söz konusu vakfın hangisi olduğuna ilişkin bilgi talep etti.

Tanal, önergenin devamında “Bakanlığınıza, Batman Üniversitesi merkez kampüsünde bulunan okuma salonlarına öğrencilerin alınmadığı, okuma salonunun bir vakfa tahsis edildiğine ilişkin bir şikâyet iletilmiş midir? Şayet iletilmişse söz konusu şikayetler neticesinde ne tür işlemler tesis edilmiştir?” sorusunu yöneltti.

Soruşturma talebi

Tanal, Batman Üniversitesi’nde bulunan okuma salonlarının öğrenciler tarafından kullanımını engelleyen kamu görevlilerinin tespit edilip edilmediğini sorarak, “Şayet edilmişse ilgili kamu görevlileri hakkında soruşturma başlatılmış mıdır? Batman Üniversitesi merkez kampüsünde bulunan okuma salonlarının yalnızca öğrencilerin ders çalışmak, kitap okumak gibi amaçlarla kullanabilmesi amacıyla Bakanlığınızca bir çalışma yapılacak mı?” ifadelerini kullandı.

CHP’li vekil, ayrıca Batman Üniversitesi merkez kampüsünde bulunan okuma salonundan öğrencilerin faydalanmasını engelleyen, görevini kötüye kullanan üniversite yöneticileri hakkında soruşturma başlatılıp başlatılmayacağını sordu.