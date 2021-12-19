CHP'li Tanal: AKP'yi 'muhafazakâr' bir parti olarak tanımlamak, muhafazakâr kesimlere hakarettir!

CHP'li Mahmut Tanal, "AKP'nin İslam'a zararı, 100 yılda telafi edilmez. AKP'yi 'muhafazakâr' bir parti olarak tanımlamak, muhafazakâr kesimlere hakarettir!" düşüncesini dile getirdi.

Tanal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AKP, Milli Görüş'ün birikimiyle iktidara geldi, sonradan gömleği çıkarıp başka yerlere savruldu. 84 milyonun yaşam tarzının, dini ve milli hassasiyetlerin güvencesi, CHP'dir. Türkiye'de başörtüsü yasağı sorunu tarihe karışmıştır. AKP kadrolarının yine din istismarlığına soyunmasına izin vermeyelim. Ekonomik krizden çıkışın tek yolu, AKP'den seçimde kurtulmaktır." ifadesini kullandı.