CHP'li Sümer: Maliyeti 10 lira olan sınav giriş ücretinden 345 lira alınıyor

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, üniversite sınavı ücretlerinin yüksekliğine yönelik tepkileri TBMM gündemine taşıdı. Sümer, " Her sene sınav giriş ücretlerine zam yapılıyor. Maliyeti 10 lira olan sınav giriş ücretinden 345 lira alınıyor" dedi.

CHP Adana Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, üniversite sınavı ücretlerinin yüksekliğine yönelik tepkileri Meclis gündemine taşıdı.

"Barajı kaldıranlar, sınav ücretlerinde artış yapmayı uygun buluyor" diyen Sümer, "Öğrencilerin hayatını, geleceğini belirleyecek sınavda sene ortasında sistem değişikliği yapılıyor. Barajı kaldırdık açıklaması yapılırken sınav ücretlerinin pahalı olmasıyla ilgilenilmiyor. Kiminin cebinde parası yok, sınav ücretini yatıramıyor. Sınava da giremiyor" ifadelerini kullandı.

"Her sene sınav giriş ücretlerine zam yapılıyor"

Sümer, şöyle devam etti: "Bazı aileler ‘Bu yıl iki çocuğumun YKS sınavına girmesi gerekiyor. Ama YKS ücretini yatıramıyorum’ feryadında bulunuyor. Her sene sınav giriş ücretlerine zam yapılıyor. Maliyeti 10 lira olan sınav giriş ücretinden 345 lira alınıyor. Saray iktidarının ülkenin geleceğini ne kadar önemsediği anlamak için eğitimde yaptıklarına bakmak yeterli."

Milyonlarca öğrenci ve ailelerin sınav ücretlerine tepki gösterdiğini kaydeden Sürer, "Bizler her platformda bu tepkileri iktidara iletmeye çalışırken, her sene aynı zulüm yaşanıyor. Belirlenen tarihlerde başvurusunu yapamayan, daha sonra uzatma ve geç başvuru tarihlerinde başvurusunu yapan adaylar sınav giriş ücretine yüzde 50 daha pahalı ödemek zorunda. Öğrenci ödeyebilse zaten zamanında başvurusunu yapıp sınav giriş ücretini öder. Eğer geç kalmışsa geç başvuru yapıyorsa burada ekonomik bir neden mi var diye düşünülmüyor. Saray iktidarı eğitimde bile para gelsin de nerden gelirse gelsin anlayışında" dedi.

Sümer, son olarak şunları söyledi: "Pandeminin yanı sıra Türkiye, Saray İktidarının dünyada eşi benzeri olmayan yanlış ekonomi politikaları nedeniyle büyük bir kriz yaşıyor. Bu kriz pazardan, markete, mutfak alışverişinden, enerji kullanımına kadar her alanda hissediliyor. Vatandaş neyi nerden kısacağını şaşırmış durumdayken çocuklarıyla sınanmak zorunda kalıyor. Yüzde 25 zamla açıklanan sınav giriş ücretleri bir çok ailenin karşılamakta zorlanacağı rakamlara ulaşmıştır. Hiç bir iktidar ülkenin geleceği olan gençlerini yüz üstü bırakmamalıdır."

Sınav giriş ücreti ne kadar?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) başvuru kılavuzunun yayımlamıştı.

Buna göre, adaylar YKS sınav ücretleri (TYT/AYT/YDT her biri için) 115 TL'yi 8 Mart 2022'ye kadar ödeyebilecek.

2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanını 2022-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden, 2022-YKS merkezi yerleştirmede veya özel yetenek sınavıyla yerleştirmede kullanmak isteyen adaylar ise 30 TL başvuru ücreti ödeyecek.

Adaylar, geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda yüzde 50 artırımlı olarak ödeme yapacak.