CHP'li Sümer: Kim bu 140 bin TL maaş alan personel?

Ticaret Bakanlığı'nda tasarım desteği kapsamında bir personele aylık 140 bin 595 TL maaş ödendiği ortaya çıktı. CHP Adana Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, “Ekonominin neden bu kadar kötü olduğunu gösteren bir örnek de ne yazık ki Sayıştay Raporunun Ticaret Bakanlığı ile ilgili kısımda ortaya çıkmıştır” dedi.

CHP’li Orhan Sümer yaptığı yazılı açıklamada, Sayıştay’ın Ticaret Bakanlığı’yla ilgili raporunda çarpıcı bir bilgiyi kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre; Bakanlık, tasarım desteği kapsamında bir personele aylık 140 bin 595 TL maaş ödüyor.

Sümer, Sayıştay’ın söz konusu raporunda bu bilginin“Ayrıca bazı personel ödemelerinde, aylık maaş tutarlarının çok fahiş tutarlara ulaştığı görülmüştür. Örneğin, destek kapsamında bir personelin aylık brüt maaşının 140.595,00 TL (destek brüt üzerinden sağlanmaktadır) olduğu görülmüştür. Söz konusu tutarın içinde olmaması gereken ödeme kalemlerinin olduğu görülmüş olup, tahsili yoluna gidilmektedir" ifadeleriyle açıklandığını söyledi.

Duruma tepki gösteren CHP'li Sümer’in açıklaması ise şöyle:

Ekonominin neden bu kadar kötü olduğunu gösteren bir örnek de ne yazık ki Sayıştay Raporunun Ticaret Bakanlığı ile ilgili kısmında ortaya çıkmıştır. Millete IBAN numarası veren, esnafı, asgari ücretliyi yaşam derdine mahkum eden iktidar bir kişiye 140 bin lira aylık maaş öderken ne yazık ki hiç vicdanı sızlamamış. İşin daha vahim yanı aslında maaş belirlenirken de yasal olarak bir üst sınırın olmaması. Sayıştay Raporları her ne kadar bilgileri gizler şekilde hazırlansa dahi birçok konuda devletin ekonomisinin ne denli hoyratça kullanıldığı görülmektedir. Özellikle yurt dışı desteklemeleri adı altında yandaş firmalar on binlerce dolar desteklenmiş, çalışanlar üzerinden fahiş fiyatlı maaşlar belirlenmiş ve bu durum halen devam etmektedir." (ANKA)