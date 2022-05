CHP'li Sümer: Bu dönem yoksulluk kuyruklarıyla hatırlanacak

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, “Döviz, Akaryakıt ve Gıda Fiyatlarının her geçen gün zamlanmasını ve artan hayat pahalılığını Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Orhan Sümer, “Bu dönem yoksulluk kuyurklarıyla hatırlanacak” dedi.

Orhan Sümer, "2008 yılı Temmuz ayında ham petrol varil fiyatı 147 dolar iken, Benzin pompa fiyatı 3,50 Motorin ise 3,19’du 2022 yılında ham petrol varil fiyatı 110 dolara düşmüşken ,Benzin pompa fiyatının 20,45 Motorinin ise 22,95 TL olması akaryakıt fiyatlarının vergilerle yükseltildiğini göstermektedir. Akaryakıt fiyatlarının vergi artışlarıyla yükseltilmesi, vatandaşın Saray İktidarı tarafından sömürüldüğünü gösteriyor. Akaryakıt üzerinden alınan yüksek vergilendirmeyle iktidar büyük rant elde etmekte, vatandaşı da bu salgın sürecinde iyice mağdur ederek ekonomiyi sekteye uğratmaktadır. 1 Litre Akarayakıt fiyatının 25 – 30 TL olduğu bir Türkiye’de başta nakliyeci esnafı olmak üzere, bir çok sektör kontak kapatmak zorunda kalacaktır." diye konuştu.

Sümer şu ifadeleri kullandı:

“Her gün arka arkaya gelen zamlar, iğneden ipliğe her ürüne yansımakta, vatandaşın yaşam kalitesini ve alım gücünü düşürmektedir. Türkiye’yi her alanda kepenk kapatmaya zorlayan uygulamadan acilen vazgeçilmeli ve fiyatların geri çekilmesi sağlanmalıdır. Vatandaşın a’dan z’ye her ürüne gelen zamlardan sonra alım gücü kalmamıştır. Memleketin her yerinden yoksululluk kuyrukları, daha ucuza bir ürünü almak için verilen mücadelenin görüntüleri gelirken, saray iktidarı tavrından vazgeçmemektedir. Ne yazık ki AKP İktidarının 20 yıllık hükmü, hafızalarda yoksulluk kuyruklarıyla hatırlanacak bir dönem olarak kalacaktır.”

“Başta Türkiye’nin yetiştirdiği çok değerli iktisatçılar ve partimiz defalarca ekonomide yapılan yanlışları dile getirdik. Uygulanan sistemin bilimle örtüşmediğini, ekonomide bilimden şaşılırsa bedelinin eğır olacağını söyledik. 1970’lerde uygulanmış ve sonuçları çok ağır olmuş bir sistemi ekonomiyi düzeltmenin yolu olarak sundular. Bugün döviz yeniden hızlı bir şekilde artış gösteriyor. Başta akaryakıt ve temel gıda ürünleri olmak üzere her şeye zam geliyor. Vatandaş, paraza gittiğinde poşetini dolduramıyor. Taneyle alışveriş dönemi başladı. Millet için ekonomi evdeki tenceresidir. Artık tencere kaynamıyor”