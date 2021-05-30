CHP'li Sındır: 1 milyar 154 milyon TL'lik projeye bin TL ödenek ayrıldı

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, projesi 1 milyar 154 milyon 484 bin TL olan Aliağa - Çandarlı - Bergama Yeni İzmir Demiryolu için iktidarın 2021 yılında sadece bin TL ödenek ayırdığını söyledi.

Sındır, Aliağa’yı ilgilendiren kamu yatırımlarını Meclis gündemine taşıdığını ifade ederek, “Aliağa’mızla ilgili birçok konuyu Meclis gündemine taşıdım ama cevap alamadım. Aliağa – İzmir, Aliağa, Çanakkale yoluyla ilgili yapılan çalışmaların aksadığını ve ciddi anlamda ödenek sorunu olduğunu biliyorum" dedi.

"Bunların hepsi yaşamsal önemdeyken önergelerime yanıt verilmemesini kabul etmiyorum. 2015 yılında başlayan Aliağa - Çandarlı - Bergama Yeni İzmir Demiryolu Yapımı ve Çandarlı Limanı Demiryolu bağlantısı projesinin toplam bedeli 1 milyar 154 milyon 484 bin TL" diyen Sındır, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu projeye bugüne kadar yapılan harcama ise sadece 96 bin TL. Bu 2021 kamu yatırım programındaki resmi rakam. Ve AKP iktidarı Aliağa - Bergama Demiryolu projesine 2021 yılı için sadece bin TL ödenek ayırdı. 1 milyar değil 1 milyon değil 1.000 TL. Bunun anlamı ben Aliağa Çandarlı Demiryolu projesini yani İZBAN hattını 2021 yılında da yapmayacağım demektir.

"Proje neden bir türlü başlatılmıyor?"

Aliağa, Bergama demiryolu projesinin İZBAN Hattı’nın uzatılmasıyla ilgili bir proje olduğunu söyleyen Sındır, “Aliağa, Bergama demiryolu projesi kent içi bir banliyödür. Yani İzmir’in, İzmir ilinin merkez ve bütün çevre ilçelerini birbirine bağlamasını beklediğimiz, vatandaşımıza daha hızlı daha ucuz daha çabuk daha konforlu bir ulaşım hizmeti verebilmenin bir projesi. Proje neden bir türlü başlatılmıyor? Bunun hesabını sormak da bizim asli görevimiz. Aliağa’mızın yaşadığı sorunların, sıkıntıların takipçisiyiz; Biçerova Aliağa İltisak Hattı Projesi ile ilgili de sorunları ortaya koydum. Aliağa gemi söküm tesislerine getirilecek olan, asbestli nükleer savaş uçak gemisiyle ilgili yaşanacak sıkıntıları dile getirdim. Meslek hastalıkları hastanesi ile ilgili tamamen düzmece bir şekilde yapılan temel atma törenin seçim öncesi oy devşirme çabasıyla yapıldığını herkes biliyor. Bu konuyu da Meclis gündemine taşıdım” dedi.