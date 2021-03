CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan adliye önünde açıklama: Bir gün mutlaka yaptığınız bu hukuksuzlukların hesabını vereceksiniz

Çağlayan Adliyesi önünde, ifadesi tamamlanmayan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerin yargı sürecini takip eden CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Ben buradan bir kez daha buradaki yargıya sesleniyorum: ‘Bir gün mutlaka yaptığınız bu hukuksuzlukların hesabını vereceksiniz. Mutlaka vereceksiniz. Çünkü bu yolu açan sizlersiniz aynı zamanda.’ Yargı bu yolu açmazsa iktidar bu kadar rahat olamaz” dedi.

CHP’li Tanrıkulu, öğrencilere yapılanların Anayasa’ya aykırı olduğunu belirtirken şunları söyledi:

“Boğaziçili öğrenciler, sadece kendileri değil öğretim üyeleri, Boğaziçi’nin çalışanları rıza göstermiyorlar. İtiraz ediyorlar. Tam bir aydır. Neye itiraz ediyorlar? Kendi iradelerinin bir kayyum tarafından gasp edilmesine itiraz ediyorlar. Bunu, bütün Türkiye’ye örnek olacak bir şekilde, birlik, ortak akılla, bir vicdanla ve şiddete başvurmadan yapıyorlar. Ama şiddete uğruyorlar. Bugün yapılanların tümü Anayasa’ya aykırı. Bütün kurallara aykırı. Bütün teammüllere aykırı. Ama vaz da geçmiyorlar. Dolayısıyla bundan herkesin kendisine bir ders çıkarması lazım. Bu hükümetin on kere çıkarması lazım. Muhalefetin de çıkarması lazım. Sonuçta, toplumun her yerinde ve her yerinde insanların itirazlarını ortaya koyması lazım barışçıl bir şekilde. Rıza göstermemeleri lazım bu zulme karşı. Ben buradan bir kez daha buradaki yargıya sesleniyorum: ‘Bir gün mutlaka yaptığınız bu hukuksuzlukların hesabını vereceksiniz. Mutlaka vereceksiniz. Çünkü bu yolu açan sizlersiniz aynı zamanda.’ Yargı bu yolu açmazsa iktidar bu kadar rahat olamaz. Bir kez daha söylüyorum. Bunların hesabını bağımsız ve tarafsız hale getireceğimiz yargı önünde adil bir biçimde soracağız. Bu gençlerin zulüm görmesinin hesabını soracağız. Bu gençlerin gözaltında kalmasının hesabını mutlaka ama mutlaka soracağız. Buradan bu adliyede olanlara bir kez daha söylüyorum. Ve dayanışma içerisinde olmaya, birlikte olmaya devam edeceğiz.”

