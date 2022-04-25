CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 1915 olaylarıyla ilgili paylaşımı sonrası CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlattı.

Tanrıkulu, 24 Nisan'da, Twitter hesabından, 1915 olaylarına ilişkin olarak paylaşım yaptı.

Başsavcılık, Tanrıkulu hakkında "'Türkiye Cumhuriyeti devletinin manevi şahsiyetini aşağıladığına' dair somut deliller bulunduğu" gerekçesiyle, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesi gereğince soruşturma başlattı.

Tanrıkulu paylaşımında, "107 yıl önce #24Nisan1915’te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul’da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara’ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz" ifadelerini kullanmıştı.