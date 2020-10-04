CHP’li Sezgin Tanrıkulu: Bütün yurttaşlarımızı, 10 Ekim Ankara Katliamı’nın 5. yılında saygı duruşu ve sivil itaatsizliğe davet ediyorum

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, IŞİD’in 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da Emek, Demokrasi ve Barış Mitingi’ne düzenlediği ve 103 kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba saldırısının yıl dönümü için saygı duruşu ve sivil itaatsizlik çağrısında bulundu.

CHP'li Tanrıkulu, "Bütün yurttaşlarımızı, 10 Ekim Ankara Katliamı’nın 5. yılında saygı duruşu ve sivil itaatsizliğe davet ediyorum" diye yazdı.

İşte Tanrıkulu'nun sosyal medya paylaşımı:



Ne olmuştu?

Ankara Tren Garı kavşağında siyasi parti ve emek meslek örgütlerinin çağrısıyla düzenlenen Barış Mitingine 10 Ekim 2015 saat 10:04’te IŞİD tarafından çifte canlı bomba saldırısı düzenlendi. 69 kişi olay yerinde, toplamda 103 kişi ve iki saldırgan hayatını kaybetti. 500’den fazla kişi de yaralandı.

Türkiye tarihinin en kanlı katliamının ardından görülen dava 3 yıl sürdü. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve geçen yıl ağustos ayında karara bağlanan davada, 35 sanık arasındaki tutuklu 19 kişiye 7 buçuk yıl ve 101 kez ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen sürede hapis cezası verilmişti.

Ayrıca 10 Ekim Katliamı davasında, örgüt yöneticiliğinden 18 yıl hapis cezası verilen Erman Ekici hakkında katliamda meydana gelen ölüm ve yaralanmalardan dolayı suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmişti. Suç duyurusunun ardından Erman Ekici hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Yarcan Mutlu, Ekici hakkında “İkisi çocuk 100 kişiyi kasten öldürmek”, “20’si çocuk 391 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs” ün yanı sıra Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 77. maddesindeki “insanlığa karşı suç”tan da iddianame düzenledi.

İddianamede, Suruç saldırısını da aynı kişilerin organize ettiği belirtildi. İddianamede, Balı'nın da aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında “birden çok kasten öldürme” suçundan 100'er kez ağırlaştırılmış müebbet, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile “kasten öldürmeye teşebbüs etmek” suçlarından 5 bin 83 yıldan 7 bin 820 yıla kadar hapis cezaları istendi.

7 Kasım 2016’da görülmeye başlayan dava hala sürerken, katliamda hayatını kaybedenlerin yakınları her ayın 10’unda Ankara Garı önünde anma yapıyor.