CHP'li Seyit Torun'dan Kanal İstanbul açıklaması: Hiçbir şirketin parasını ödemeyeceğiz

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kanal İstanbul Projesi’ni “ucube” diye nitelendirerek, “Onlar projenin maliyetinin değil rantının peşindeler. Biz iktidara geldiğimizde hiçbir şirketin parasını ödemeyeceğiz” dedi.

CHP’nin üç gün sürecek Belediye Başkanları Buluşması, Gaziantep’te bugün başlıyor. 11 büyükşehir, 191 il ve ilçe belediye başkanın katılacağı toplantıda, başkanların 27’nci ayı değerlendirilecek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında tamamlanması beklenilen Yerel Yönetimler Strateji Belgesi ele alınacak ve buluşmanın son gününde güçlendirilmiş parlamenter sistem ele alınacak.

Program CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un özel bir otelde düzenlediği basın toplantısıyla başladı. Torun, dün HDP İzmir İl Binası’na yönelik saldırıyı kınayarak, hayatını kaybeden Deniz Poyraz’a baş sağlığı diledi.

Torun, yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşmasının ardından CHP’li belediye başkanlarının da katılacağı toplantılar düzenleneceğini belirtti.

Torun, “Bu çalıştayımızda 2019 yılının üzerinden geçer 2 yılı değerlendireceğiz, önümüzdeki 3 yılı masaya yatıracağız. Belediyelerimizin başarılı hizmetlerini arttırmak ve bir vatandaşımızın daha derdine derman olmak amacımız” dedi.

"Bu proje İstanbul’a yeni bir ihanet projesidir”

Torun, Bizim belediyelerimiz vatandaşımız için çalışırken merkezi yönetim hayalı projelerin peşinden gidiyorlar. Milletle inatlaşmaktan vazgeçmiyorlar. Millet ekmek derdine düşmüşken onlar Kanal İstanbul sevdasında ısrar ediyorlar. Şunun altını çizmek isterim. Bu proje İstanbul’a yeni bir ihanet projesidir” diye konuştu

Torun, iktidarın yaptığı açıklamaları “üzülerek izlediklerini” kaydederek, “Bu ucube projeyi savunabilmek için akla mantığa sığmayacak açıklamalar yapıyorlar. Kanal İstanbul müsilajı bitirecek diyecek kadar aciz hale geldiler” dedi.

Torun, projenin maliyetinin dahi net olarak açıklanmadığını belirterek, Tayyip Erdoğan’ın maliyeti 75 milyon lira olarak duyurduğunu ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun maliyeti 123 milyar lira olarak açıkladığını hatırlattı. Torun, “Onlar projenin maliyetinin değil rantının peşindeler. Biz iktidara geldiğimizde hiçbir şirketin parasını ödemeyeceğiz” diye projeyi yapan şirketleri uyardı.

"Merkezi yönetim vatandaşa sırtını döndü"

Torun pandemi sürecinde merkezi yönetimin yurttaşları “yoksulluğa terk ettiğini” ancak CHP’li belediyelerin imkanlarını yurttaşlar için seferber ettiğini vurguladı. Torun, “Tüm milletimiz şahittir ki merkezi yönetim vatandaşa sırtını döndü” diyerek, CHP’li belediyelerin yurttaşların yardımına koştuğunu ifade etti.

Torun pandemi döneminde CHP'li belediyelerin yurttaşlara yaptığı yardım miktarını da paylaşarak, şunları söyledi:

"4 milyon 550 bin haneye ayni yardım yapıldı. Kişi sayısına bunu endekslediğimizde neredeyse vatandaşlarımızın yarısına yakın vatandaşımızın talebi yerine getirildi. Bir de belediyelerimizin hizmetlerini engellemenin peşine düştüler. 15 milyon 250 bin liraya el koydular, belediye başkanlarımıza sudan bahanelerle soruşturma açtılar. Daha geçen gün Gülyalı Belediyemizin balıkçı barığına el koyacak kadar aciz hale geldiler. Gaziantep’teki bu toplantıdan tüm Türkiye’ye mesaj vermek istiyoruz. Bu mesaj azmin ve kararlılığın mesajıdır.”

Torun, ilk seçimde iktidara geleceklerini ifade ederek, “İlk genel seçimde ülkenin dört bir yanına çöken bu iktidarın saltanatına son vereceğiz” dedi.