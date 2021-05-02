CHP'li Şevkin: 2019’da Türkiye, Avrupa’dan 14 milyon ton çöp ithal etti; yasadışı çöp dökümleri insanlığa büyük zarar veriyor

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanıtlamasıyla istemiyle verdiği önergede, "Türkiye, çöp ithalatında bayrağı Çin’den almıştır. Adana ise adeta Avrupa Birliği’nin çöplüğü haline gelmiştir. Endüstriyel ve tarım arazilerindeki yasadışı çöp dökümleri hem çevreye ve hayvanlara, hem tarım ürünlerine hem de insanlığa büyük zarar vermektedir." dedi.

Şevkin, Bakan Kurum'a “Türkiye’de çöp ithalatı başladığı tarihten itibaren kaç firma tarafından, hangi ülkelerden kaç ton çöp ithal edilmiştir?” sorusunu yöneltti.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Türkiye’nin de içinde olduğu bazı ülkelerin özellikle Avrupa’nın “geri dönüştürülebilir” çöpünü ithal etmede öne çıktığını belirtti. Şevkin, çöpleri ithal eden bazı firmaların, işin kolayına kaçıp çöpleri gelişigüzel alanlara döktüğüne dikkat çekti.

Şevkin, şu ifadeleri kullandı:

“Başta İngiltere, Almanya, İrlanda, İtalya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden plastik çöp ithal eden bazı firmaların ithal ettiği çöpün karşılığında maddi kazanç elde etmesine rağmen bu çöpler üzerinde gerekli işlemleri yaptıktan sonra geri dönüştürmesi gerekirken maliyetten kaçmak için Adana’da yol kenarına dökerek yaktıkları gözlenmiştir. Türkiye’de çöp ithalatının başladığı 2018 yılından bu yana kaç firma tarafından, hangi ülkelerden kaç ton çöp ithal edildiği bilinmemekle birlikte bu çöplerin geri dönüşüme uğrayıp uğramadığına dair kaç firmanın hangi tarihlerde denetlendiği, denetimde en fazla hangi eksiklikler, suçlar görüldüğü ve hangi müeyyideler uygulandığı, bu müeyyidelerin caydırıcı olup olmadığı açığa kavuşmalıdır"

"2019'da Avrupa'dan 14 milyon çöp ithal edildi"

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Adana’nın çöp ithalatının merkezi haline geldiğini belirten Şevkin, şu ifadeleri kullandı: “2019’da Türkiye, Avrupa’dan 14 milyon ton çöp ithal etmiştir. Günde 213 kamyona tekabül eden bu çöplerin hepsi geri dönüşüme uğramamıştır. Türkiye, çöp ithalatında bayrağı Çin’den almıştır. Adana ise adeta Avrupa Birliği’nin çöplüğü haline gelmiştir. Endüstriyel ve tarım arazilerindeki yasadışı çöp dökümleri hem çevreye ve hayvanlara, hem tarım ürünlerine hem de insanlığa büyük zarar vermektedir.

Türkiye’nin gıdasını temin eden Çukurova’da yaşanacak kirliliğin etkileri Adana ile sınırlı kalmayıp bu topraklarda yetişen her türlü tarımsal ürünün gittiği yerlerdeki vatandaşlarımızı da etkileyecektir. Böylesine hayati bir konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetersiz denetimleri ülke nüfusunun başta kanser olmak üzere birçok hastalıkla karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. En kısa ama en kısa zamanda ithalatçı firmalar hakkıyla denetlenmelidir. Aksi halde ülke insanımızın ve gelecek nesillerin yok olması tehlikesiyle karşı karşıya kalınacaktır.”

"Kaç firma kaç ton çöp ithal etti?"

Konu hakkında Araştırma önergesi veren Şevkin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu: