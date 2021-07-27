CHP'li Şevkin: Afet Bakanlığı acilen kurulmalı

CHP Adana Milletvekili, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu üyesi, Jeoloji Yüksek Mühendisi Müzeyyen Şevkin, acilen “Afet Bakanlığı” kurulması gerektiğini belirtti.

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Üyesi Müzeyyen Şevkin, Meclis Deprem Araştırma Komisyonu’ndan aylar süren çalışmanın ardından 522 sayfalık rapor oluşturulduğunu ve bu raporun TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a teslim edildiğini aktardı.

"Afet ve Yapı Denetim Tasası amaca hizmet etmiyor"

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Türkiye’nin sismik hareketliliğin yüksek olduğu bir bölgede yer aldığını söyleyen Müzeyyen Şevkin, 1959 yılında çıkarılan 7269 sayılı Afet Yasası’nın mutlaka yenilenmesi gerektiğini, 1999 depremi sonrası çıkarılan Yapı Denetim Yasası’nın amacına hizmet etmediğini, kentsel dönüşüm çalışmalarının rantsal dönüşüme evrildiğini, “Özel İletişim Vergisi” adı altında bugüne kadar toplanan 36 milyar dolar ile “İmar Barışı” adı altında toplanan 23.5 milyar liranın nerelere harcandığının bilinmediğini kaydetti.

"2020'de tüm dünyada depremde 30, Türkiye'de 168 insan öldü"

Şevkin, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bu paralar amacına uygun harcanmış olsaydı Türkiye’deki yapı stokunun büyük bölümü depreme dayanıklı hale gelirdi. Yanlış yer seçimi, doldurulan kıyılar, vahşice tahrip edilen doğa, dere yataklarına yapılaşma ve imar barışı adı altında gerçekleşen imar affı; ne yazık ki deprem, heyelan, kaya düşmesi, çığ, sel gibi doğa olayları nedeniyle can ve mal kayıplarıyla sonuçlanan afetlere dönüşüyor. Afetler nedeniyle can ve mal kayıplarının yaşanması kader değildir. Üretilen 522 sayfalık raporda yer alan bilgiler mutlaka hayata geçirilmelidir. 2020 yılında tüm dünyada 198 insan deprem nedeniyle hayatını kaybetmiş. Ne yazık ki 198 insanın 168’i Türkiye’de yaşamını yitirmiş. Yine geçtiğimiz hafta sel afeti nedeniyle 6 insanımızı yitirdik. Dolayısıyla hemen, acilen bir Afet Bakanlığı kurulmalıdır.”

Tsunami riski yüksek

Kamuoyunda 'Fay Yasası’ olarak bilinen kanun teklifinin gündeme geldiğini ancak AKP ve MHP’li milletvekillerinin reddettiğini kaydeden Şevkin, Deprem Araştırma Komisyonu Raporu’nun da tozlu raflara terk edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de 7 ve üzeri büyüklükteki depremlerde tsunami riskinin yüksek olduğunu söyleyen Şevkin, Türkiye Diri Fay Haritası’nın yeni tespit edilen tüm fayları kapsayacak şekilde sürekli güncellenmesinin önemine dikkati çekti. Şevkin, Marmara Denizi’nin kuzeyinde deniz içi heyelanlarının tetikleyeceği olası tsunami tehlikesinin araştırılması ve kıyıların tsunami tehlike haritalarının hazırlanması gerektiğini aktardı.

Şevkin, Marmara, Ege ve Akdeniz’de ‘Tsunami Erken Uyarı Sistemi’nin kurulması ve bölge halkının tsunamiye karşı erken uyarılmasını sağlayacak duyuru ve bilgilendirme sistemlerinin oluşturulmasının yanı sıra deprem ve diğer afetler açısından yüksek riskli alanların ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesinin önemini dile getirdi.