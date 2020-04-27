CHP'li Servet Ünsal: Topluma yardım için can atan belediyelere engel olan saray, maske ve kolonya dağıtımını bile beceremedi

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, iktidarın CHP'li belediyelerin Koronavirüs salgını sürecindeki yardım kampanyalarını hatırlatarak, maske dağıtım konusundaki eksiklikleri eleştirdi. Ünsal, "Topluma yardım için can atan belediyelere engel olan saray, maske ve kolonya dağıtımını bile beceremedi" ifadesini kullandı.

Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sağlık emekçilerinin mücadele sürecinde yaptıklarının unutulmaması gerektiğini söyledi. "Devlet içinde devlet" tabiri kullanılarak bazı belediyelerin yardımlarının engellendiğini hatırlatan Ünsal, "Bu süreçte her kanaldan yardımlaşma gerekirken iktidarın bir şey yapmadığını görüyoruz" dedi.

"Maskeyi karneye bağlayan bir siyasi iktidar olarak tarihe geçti"

Bu sürecin, yaşamın bir kesiti olduğunu dile getiren Ünsal, "Ölümün ne kadar yakın olduğunu görmemiz gerekirken insani hırsların ne kadar boş olduğunu öğrendik. Sarayın davranışlarında bunları hiç mi hiç göremedik. Topluma yardım için can atan belediyelere engel olan saray, maske ve kolonya dağıtımını bile beceremedi. Maskeyi karneye bağlayan bir siyasi iktidar olarak tarihe geçti" diye konuştu.