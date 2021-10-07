CHP'li Serter: İzmir'in üniversiteleri Saray'ın arka bahçesi gibi çalışıyor

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Sayıştay’ın Ege Üniversitesi ve Katip Çelebi Üniversitesi’ne ilişkin raporlarındaki bulguları; “İzmir’in Üniversiteleri Saray’ın arka bahçesi gibi çalışıyor. Bir üniversitenin etiğine, adil ve bilime dayalı eğitim anlayışına uymayan bu tablo Sayıştay raporlarıyla ortaya çıkmıştır” açıklaması ile değerlendirdi.

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Sayıştay’ın Ege Üniversitesi ve Katip Çelebi Üniversitesi’ne ilişkin raporlarındaki bulguları; yaptığı yazılı açıklama ile değerlendirdi.