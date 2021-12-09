CHP'li Serter: Esnafımızın artık eve gidecek hali, çay ısmarlayacak parası yok

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a “Bakanlığa gittikten sonra esnafı unutmuş vaziyettesiniz. Esnafımız, kan kusup kızılcık şerbeti içen bir kitleye sahiptir. Esnafımız, artık evine ağlaya ağlaya gidiyor. Esnafımızın artık eve gidecek hali, çay ısmarlayacak parası yok” dedi. Serter, “Ticaret Bakanlığı’nın görev ve yetkileri var. Sadece bir satır, esnaf ile ilgili geçmekte; ‘İşbirliği yapılacaktır.’ Biz iktidar olduğumuzda 'Esnaf Bakanlığı' kuracağız. Sevgili esnafım, sen oraya göğsünü aça aça geleceksin. Orası senin evin olacak. 26 maddede, bir satırla geçmeyeceksin; 50 madden olacak. Faizlerini sileceğiz” diye seslendi.

TBMM Genel Kurulu’nda, 2020 kesin hesabı ve 2022 bütçe görüşmelerinin dördüncü gününde; Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın kesin hesapları ve bütçeleri görüşülmeye başlandı.Ticaret Bakanlığı ve bağlı kuruluşları hakkında CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, İzmir Milletvekili Mahir Polat, İzmir Milletvekili Bedri Serter söz aldı.

"Yargı bağımsızlığının olmaması en çok ticareti ve ekonomiyi etkiliyor"

İsmet Tokdemir, “2021 yılı için en riskli ülkelerin sıralandığı raporda Türkiye ilk 10’da yer alıyor. Ülkemiz, freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor. Yargı bağımsızlığının olmaması, en çok ticareti ve ekonomiyi etkiliyor. Bu, iktidarın son bütçesi olacaktır. Bu bütçede işsizler, gençler, kadınlar, engelliler, çiftçiler, öğrenci, EYT, memurun 3600 ek göstergesi yok. Millet yok; yandaş var, çeteciler var, Londra’daki beşli çeteciler var" dedi.

"İhracatta nitelikli bir artış yok"

Mahir Polat, “İhracatta kalkınma gerçekten güzel ama biz farklı anlıyoruz. İhracatçıların mektupları var. İhracat ile kalkınma. Evet ihracatımız arttı fakat riskli bir artış; nitelikli bir artış yok. Artanlar hep hammadde. Siz, sadece tüccarların bakanı değilsiniz. Gümrük memurları ile ilgili 3600 konuşulmuyor. Şu an alınanlar geleceklerine yansımıyor” diye konuştu.

"Esnafı unutmuş vaziyettesiniz"

Bedri Serter, “Ticaret Bakanlığı’nın olmayan 2022 bütçesini değerlendireceğiz. Sizin 7 aylık yaptığınız çalışmaları yakından izliyoruz. Bakanlığa gittikten sonra esnafı unutmuş vaziyettesiniz. Esnafımız, kan kusup kızılcık şerbeti içen bir kitleye sahiptir. Esnafımız, artık evine ağlaya ağlaya gidiyor. Ticaret Bakanlığı’nın görev ve yetkileri var. Sadece bir satır, esnaf ile ilgili geçmekte. O da şu; ‘İşbirliği yapılacaktır.’ Sevgili esnafımız sadece bu. Esnafımızın artık eve gidecek hali, çay ısmarlayacak parası yok. Esnafımızın küçücük bir dükkanı vardır, hayatını idame ettirmeye çalışır. Yüzde 60 esnafımız batmış vaziyette. BağKur’unu ödeyemiyor, vergi borçlarını ödeyemiyor. Artık üç harfliler, bozdolabı satıyor, baston bile satıyor. Esnafa ne kaldı ki? Biz, iktidar olduğumuzda 'Esnaf Bakanlığı' kuracağız. Sevgili esnafım, oraya sen göğsünü aça aça geleceksin. Senin evin olacak. 26 maddede bir satırla geçmeyeceksin, 50 madden olacak. Faizlerini sileceğiz. Uzun vadeye yayacağız. Size kredi oluşturacağız. Sermayeni oluşturacağız.” açıklamasını yaptı. (ANKA)